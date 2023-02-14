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политика

30 тысяч жертв: Жириновский в 2013 году предсказал землетрясение в Турции

Фото 30 тысяч жертв: Жириновский в 2013 году предсказал землетрясение в Турции
Фото 30 тысяч жертв: Жириновский в 2013 году предсказал землетрясение в Турции

Pixabay.com

После череды сбывшихся прогнозов Владимира Вольфовича уже никто не удивляется, что прозорливый политик предвидел и природную катастрофу в Турции и Сирии.

В открытых источниках всемирной «паутины» появилась видеозапись одного из многочисленных выступлений ныне усопшего лидера ЛДПР. Датируется ролик 2013-тым годом. Суть слов российского политика сводится к идее об искусственном происхождении бедствий и катаклизмов, в том числе глобальных эпидемий, наводнений и землетрясений.

По мнению Жириновского, именно страны Запада имеют возможность искусственным образом создавать стихийные бедствия: «Это делается хитро. Происходит только в Азии и Африке, чтобы обезопасить так называемый золотой миллиард, США и Европу», подчеркнул политик.

Фото 30 тысяч жертв: Жириновский в 2013 году предсказал землетрясение в Турции 2

Кстати, по одной из версий причиной сейсмической активности в Турции могло стать применение специального сейсмического оружия, которое есть в распоряжении НАТО. Об этом пишут многие турецкие СМИ, и тема активно обсуждается общественностью в социальных сетях.

Отметим, по состоянию на 14 февраля 2023 года число жертв катастрофического землетрясения в Турции составило 29 605 человек. Власти также эвакуировали 147 934 гражданина из районов, пострадавших от стихийного бедствия. В Сирии количество пострадавших превысило 8 000 человек (по свежим данным ВОЗ – 8,5 жертв).

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Теги

землетрясения
Новосибирск
прогноз
катастрофа
Турция
катаклизмы
Владимир Жириновский
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