Андрей Травников открыл «Сибирскую строительную неделю — 2023»

Фото: nso.ru

XI международный форум-выставка «Сибирская строительная неделя-2023» открылся в Новосибирской области — мероприятие объединило весь цвет российской строительной индустрии.

«Сибирская строительная неделя» ежегодно объединяет производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов и оборудования, руководителей строительных компаний, представителей оптовых и розничных торговых сетей, архитекторов, дизайнеров, компаний и самозанятых в сфере ремонта и отделки. Она будет проходить в новосибирском Экспоцентре до 17 февраля.

На торжественном открытии форума в этом году выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Новосибирская область — лидер строительства за Уралом — по объему ввода жилья, социальных, инфраструктурных объектов. Мы готовы делиться своими наработками, находками и решениями на этой площадке, открыты для опыта других регионов, предложений, дискуссий. Сегодня время возможностей — в части реализации стратегии развития строительства до 2030 года в части новых инструментов, которые создаются Правительством Российской Федерации, профильными министерствами — это инфраструктурное меню, донастройка мер по снижению административного давления на строительную отрасль, поддержка спроса на жилье. Мы ждем, что форум даст толчок для и так уже динамично развивающейся строительной отрасли», — подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что за последние годы Новосибирская область накопила большой и разнообразный опыт в развитии и управлении строительным комплексом, решении многих задач, ответов на возникающие вызовы: «В прошлом году введено 2,2 млн квадратных метров жилья — это больше, чем в любом сибирском регионе и регионе Дальнего Востока. Мы приросли на 34 социальных объекта, в ближайшие годы нам предстоит ввести в строй более 130 подобных объектов. В Новосибирской области реализуются крупные транспортные, инфраструктурные, в том числе уникальные индустриальные проекты. Мы убедились, в верности стратегии — как бы ни было тяжело, какие бы неожиданности жизнь, рынок, внешняя обстановка ни приносили — нужно стараться строить, строить как можно больше, все что запланировано продолжать, и доводить до введения в строй и в эксплуатацию».

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко высоко оценил развитие строительного комплекса региона.

Как было отмечено на форуме, за последние несколько лет в Новосибирской области возводится беспроцентное количество социальных, инфраструктурных, жилых объектов, в том числе по национальным проектам, федеральным, региональным программам. По итогам 2022 года в Новосибирской области введено в эксплуатацию 2,244 млн кв. м жилья, что на 11,9% выше уровня 2021 года. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 2,050 млн кв. м жилья. Введено в эксплуатацию 34 объекта социальной инфраструктуры: 4 объекта образования, 25 объектов здравоохранения, 3 объекта культуры и 2 объекта спорта, в их числе — многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко.

С 2023 по 2025 год планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 137 объектов социальной инфраструктуры. Также, сейчас продолжается строительство крупнейших объектов: кампуса мирового уровня НГУ, ЦКП СКИФ, Федерального детского реабилитационного центра, бассейна на Воинской.

Правительство Новосибирской области и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков подписали соглашение о сотрудничестве. Оно нацелено на объединение и координацию совместной работы по совершенствованию законодательной, нормативной правовой и нормативной технической базы, а также развитие и совершенствование инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирование и градостроительной деятельности.

Программа форума представлена на сайте.