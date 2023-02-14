Кто придумал День книгодарения

Фото: «Читай-город»

Всемирный День книгодарения придумала школьный библиотекарь и мама троих детей Эмми Бродмур. Однажды её маленький сын спросил: почему на свете нет праздника, когда люди дарили бы друг другу книги? В 2012 году Эмми Бродмур в блоге предложила всем неравнодушным устроить первый в истории День книгодарения. Идея делиться радостью чтения отозвалась у такого количества людей, что День книгодарения быстро стал международным.

Мы в сотрудничестве с самой крупной российской сетью книжных магазинов «Читай-город» выбрали для вас пять отличных новых изданий, которые обязательно стоит прочитать. Они различаются по темам и по настроению, но каждая из них станет отличным подарком для того, с кем вы захотите обсудить прочитанное.

«Молчание цвета», Наринэ Абгарян

Рaй нe гдe-тo тaм нaвeрху. Oн в нaших душaх. И aд тoжe. В кaкую cтoрoну кaчнeтcя чaшa твoих coбствeнных вecoв — тaм тeбe и жить.

Достаточно назвать автора — Наринэ Абгарян — как новинка непременно появляется в списке «маст рид» для множества людей. Сборник «Молчание цвета», вышедший в конце 2022 года, не стал исключением. Как и другие книги писательницы, это погружение в личные, живые, настоящие человеческие истории. В них герои обязательно напоминают кого-то из близких, мысли автора созвучны с собственными, а листание страниц заставляет время лететь незаметно.

«Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень», Татьяна Мужицкая

Тело не может долго носить в себе ледяные айсберги из замороженных чувств. Самое худшее, что вы можете сказать человеку, у которого произошла беда, или он выгорел: «Держись!» или «Крепись!». В такие моменты наоборот важно, чтобы тело расслабилось, почувствовало себя в безопасности.

Наконец-то в массовом сознании любовь к себе отлепилась от понятия «эгоизм» и стало понятно: в основе гармоничных отношений с окружающими лежат как минимум хорошие отношения с собой. И над ними тоже необходимо работать. Известный психолог и бизнес-тренер Татьяна Мужицкая предлагает техники, которые помогут сменить внутреннюю борьбу на принятие и поддержку, и начать перемены в жизни с внутренних процессов.

«Дом без воспоминаний», Донато Карризи

Вспоминать прошлое невыносимо больно. Думать о будущем бессмысленно.

Новый роман популярного итальянского автора детективов — и новая встреча с гипнотизёром Пьетро Джербером, который специализируется на помощи детям. Едва оправившись от событий предыдущей книги «Дом голосов», герой вынужден вновь столкнуться с испытаниями, больше похожими на кошмарный сон. Преступления прошлого, необъяснимые события, похищения и убийства. И посреди этого — ребёнок, который заблудился во взрослом мире.

«Удивительные истории о 90-х: сборник рассказов», Наринэ Абгарян, Александр Бессонов, Александр Цыпкин

В те времена игорные дома были в новинку, поэтому клиентура была весьма разнообразной — от простых обывателей и даже пенсионеров, пришедших разочек попытать счастья, до ценителей жанра и даже лудоманов.

Лихие девяностые — это ваучеры и финансовые пирамиды, малиновые пиджаки и электронные игры, видеосалоны и разноцветные лосины, экстрасенсы и кассеты VHS... В сборнике новелл, объединенных эпохой, авторы вспоминают о своих девяностых: смешных, грустных, невероятных, пугающих — и запомнившихся навсегда. Наринэ Абгарян, Александр Бессонов, Александр Цыпкин, Саша Шиган и другие.

«Внучка: роман», Бернхард Шлинк

То, что от себя никуда не скроешься, что приходится всегда и везде носить с собой своё «я», я знала. Но я не знала, что приходится всегда и везде носить с собой других.

Любовь семейной пары, длившаяся несколько десятилетий, обрывается неожиданной смертью Бригит. Но история на этом не заканчивается — только теперь безутешный Каспар начинает узнавать о её прошлом. Которое было скрыто от него все эти годы. Пронзительная история о прошлом и будущем, близости и одиночестве, желании знать всё о любимом человеке и парализующем страхе узнать — от автора прославленного «Чтеца».