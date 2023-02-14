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общество

"Любит большой": житель Новосибирска рассказал о выборе секс-игрушки для жены на 14 февраля

Фото "Любит большой": житель Новосибирска рассказал о выборе секс-игрушки для жены на 14 февраля
Фото "Любит большой": житель Новосибирска рассказал о выборе секс-игрушки для жены на 14 февраля

Фото "МК в Новосибирске"

Ко Дню святого Валентина жители Новосибирска отправились за подарками для второй половины в секс-шопы.

Сотрудники секс-шопов Новосибирска рассказали, какие товары пользуются особым спросом накануне Дня всех влюбленных. Как выяснилось, наиболее востребованные товары — вибраторы, вакуумные стимуляторы, а также анальные пробки. При этом клиенты — а это как правило мужчины в возрасте старше 30 лет — не скупятся на подарки для своих вторых половинок.

Журналист "МК в Новосибирске" лично убедилась в этом, застав в магазине для взрослых щедрого покупателя.

Фото

Мужчина осмотрел несколько вариантов вибраторов для супруги, после чего попросил показать "что-то более дорогостоящее". А определившись с ценой, сибиряк захотел игрушку максимально крупных габаритов.

"Нет, подайте вон тот, она любит большой", — попросил покупатель в магазине "Соблазн".

Со слов продавцов, некоторые покупатели еще проявляют стеснение при выборе товаров, но в последнее время скромность отходит на второй план.

"Иногда тратят на подарки до 15-20 тысяч. И это не удивительно, потому что ассортимент очень большой", — прокомментировала продавец.

Выбор в магазине интимных игрушек и правда разнообразный: от эротического белья и смазок до наборов для БДСМ. Впрочем, постельная "классика" тоже традиционно востребована. На День святого Валентина новосибирцы покупают необычные презервативы — черные, светящиеся, с усикми и пупырышками.

Напомним, ранее стриптизерша из Новосибирска рассказала, что происходит к комнатах для приватных танцев.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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