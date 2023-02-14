Мобильные бригады помогут семьям с детьми в проблемных ситуациях

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На «негативную» информацию, которую дети и подростки ищут в интернете, будет выдаваться положительный контент, а на каждую проблемную ситуацию в семье с детьми приедет мобильная бригада. Эти и другие инструменты по усилению профилактики детской преступности рассмотрены в Правительстве Новосибирской области 14 февраля на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории региона, прошедшей под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова.

В проблемных ситуациях дети и подростки могут обратиться на Всероссийский телефон доверия 8-800-200-01-22. В регионе также активно внедряются новые формы и технологии работы с несовершеннолетними. Теперь поисковые системы будут анализировать заданные запросы и выдавать на негативную информацию только положительный контент — это поможет распространить позитивную информацию среди несовершеннолетних в интернете.

«Такой инструмент призван стать средством профилактики распространения информации о суицидах, пропаганды другой запрещенной информации, а также навязывания интерпретаций геополитических событий», — подчеркнул Сергей Нелюбов.

На заседании с докладами выступили министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук и министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева. Они отметили, что мобильная бригада по необходимости выезжает адресно, чтобы выявить причины совершения преступлений в отношении детей и совершения ими самоубийств. Кроме того, обсудили и вопросы дополнительной занятости детей, создания временных рабочих мест для молодых людей, участие подростков в Российском движением детей и молодежи «Движение первых» и другие.

В результате заседания комиссии профильным министерствам и муниципалитетам Новосибирской области поручили вести активную профилактическую работу с несовершеннолетними и родителями, лицами их заменяющими, состоящими на учетах в органах внутренних дел.