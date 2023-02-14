МВД объявило в розыск депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко

Фото: скрин с сайта МВД России
Сбежавший за границу депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойкo объявлен в федеральный розыск. Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД России.
Сообщение о федеральном розыске Сергея Бойкo на сайте МВД появилась не так давно. Однако основания объявления его в розыск не указываются.
Сергей Бойкo покинул Россию ещё осенью 2021 года, а в марте прошлого года на него возбудили уголовное дело о клевете. Новосибирские депутаты попросили главу СКР Александра Бастрыкина лишить депутатских полномочий Сергея Бойкo, а также проверить содержание его видеороликов в соцсетях.
Вообще новосибирские депутаты не раз просили главу СКР Александра Бастрыкина лишить депутатских полномочий Сергея Бойкo, а также проверить содержание его видеороликов в соцсетях. Последний раз этот вопрос поднимался уже в этом году.
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