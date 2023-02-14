Открытки к 14 февраля: новые поздравления в стихах и прозе ко Дню всех влюбленных

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Бытует мнение, что в День влюблённых хорошо делать предложение руки и сердца или заключать брак. Если ни то, ни другое не входит в ваши планы, то лишний раз поздравить любимого человека никогда не помешает и даже добавит бонусов в копилку ваших личных достижений.

Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю чистой, истинной, верной, взаимной, преданной, искренней и бесконечной любви! Пусть влюбленные глаза светятся счастьем ярче всех звезд на небе!

Пускай День влюбленных отныне станет праздником счастливых людей. Чтобы среди нас никогда не было одиноких. Пусть Святой Валентин примет под свое крыло влюбленных и подарит настоящее романтическое настроение вместе с идеальным вечером.

Поздравляю с Днём святого Валентина. Пусть частым гостем в твоей душе будет радость, пусть постоянным жителем в твоём сердце будет искренняя любовь, пусть твоя половинка делает твою жизнь чудесной и весёлой, пусть твоя судьба не даст тебе скучать и чувствовать одиночество.

Любви все возрасты покорны, примите в этот день самые теплые пожелания — любить и быть любимыми взаимно, а любовь принесет с собой счастье, радость быть рядом и подарит крылья для полета по жизни!

Пусть сердце зажжётся ярким огнем и полыхает в пламени страсти. Пускай ответные чувства позволят почувствовать жизнь каждой клеточкой. Пускай святой Валентин обнимет тебя и одарит настоящими чувствами!

Любовь важна, в ней столько смысла,

Что будет если не любить?!

Тогда летать мы будем низко,

Тогда мы с грустью будем жить,

И в День Святого Валентина,

Я пожелать хочу тебе,

Чтоб встретилась та половина,

С которой счастье найдёшь ты на земле!

Ты — моё второе сердце!

Половинка я твоя!

Приоткроешь только дверцу —

На пороге уже я!

Пусть всегда с тобою будет

Ангел наш, любви хранитель!

Я тебе желаю счастья,

Мой любимый вдохновитель!

В День святого Валентина

Я хочу сказать тебе,

Человек ты мой любимый,

Солнца луч в моей судьбе,

Чувства наши пусть искрятся,

А любовь пускай растет,

Оставайся милым, нежным,

Будь счастливым круглый год!

С днем святого Валентина,

С праздником любви тебя,

Я сегодня поздравляю,

Будь счастливой ты всегда!

Ты люби и будь любимой,

Счастью двери ты открой,

В этот зимний, чудный вечер, Грусть отбрось свою долой!

Пусть День святого Валентина

Душевным будет, теплым, ясным!

И жизни общая картина

Вокруг действительно прекрасной.

Ответьте доброю улыбкой,

Откройте для любви сердца,

Ведь нет у радости и счастья

Причин особых и конца!

В День святого Валентина

Я любви желаю дивной,

Чтобы за руку брала

И к мечте тебя вела!

Чтобы весь затмила разум,

Была красочней алмазов,

В твоём сердце поселилась

И в глазах всегда светилась!