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Открытки к 14 февраля: новые поздравления в стихах и прозе ко Дню всех влюбленных

Фото Открытки к 14 февраля: новые поздравления в стихах и прозе ко Дню всех влюбленных
Фото Открытки к 14 февраля: новые поздравления в стихах и прозе ко Дню всех влюбленных

Pixabay.com

Бытует мнение, что в День влюблённых хорошо делать предложение руки и сердца или заключать брак. Если ни то, ни другое не входит в ваши планы, то лишний раз поздравить любимого человека никогда не помешает и даже добавит бонусов в копилку ваших личных достижений.

Фото Открытки к 14 февраля: новые поздравления в стихах и прозе ко Дню всех влюбленных 2Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю чистой, истинной, верной, взаимной, преданной, искренней и бесконечной любви! Пусть влюбленные глаза светятся счастьем ярче всех звезд на небе!

Фото Открытки к 14 февраля: новые поздравления в стихах и прозе ко Дню всех влюбленных 3

Пускай День влюбленных отныне станет праздником счастливых людей. Чтобы среди нас никогда не было одиноких. Пусть Святой Валентин примет под свое крыло влюбленных и подарит настоящее романтическое настроение вместе с идеальным вечером.

Фото Открытки к 14 февраля: новые поздравления в стихах и прозе ко Дню всех влюбленных 4

Поздравляю с Днём святого Валентина. Пусть частым гостем в твоей душе будет радость, пусть постоянным жителем в твоём сердце будет искренняя любовь, пусть твоя половинка делает твою жизнь чудесной и весёлой, пусть твоя судьба не даст тебе скучать и чувствовать одиночество.

Фото Открытки к 14 февраля: новые поздравления в стихах и прозе ко Дню всех влюбленных 5

Любви все возрасты покорны, примите в этот день самые теплые пожелания — любить и быть любимыми взаимно, а любовь принесет с собой счастье, радость быть рядом и подарит крылья для полета по жизни!

Фото Открытки к 14 февраля: новые поздравления в стихах и прозе ко Дню всех влюбленных 6

Пусть сердце зажжётся ярким огнем и полыхает в пламени страсти. Пускай ответные чувства позволят почувствовать жизнь каждой клеточкой. Пускай святой Валентин обнимет тебя и одарит настоящими чувствами!

Фото Открытки к 14 февраля: новые поздравления в стихах и прозе ко Дню всех влюбленных 7

Любовь важна, в ней столько смысла,

Что будет если не любить?!

Тогда летать мы будем низко,

Тогда мы с грустью будем жить,

И в День Святого Валентина,

Я пожелать хочу тебе,

Чтоб встретилась та половина,

С которой счастье найдёшь ты на земле!

Фото Открытки к 14 февраля: новые поздравления в стихах и прозе ко Дню всех влюбленных 8Ты — моё второе сердце!

Половинка я твоя!

Приоткроешь только дверцу —

На пороге уже я!

Пусть всегда с тобою будет

Ангел наш, любви хранитель!

Я тебе желаю счастья,

Мой любимый вдохновитель!

Фото Открытки к 14 февраля: новые поздравления в стихах и прозе ко Дню всех влюбленных 9

В День святого Валентина

Я хочу сказать тебе,

Человек ты мой любимый,

Солнца луч в моей судьбе,

Чувства наши пусть искрятся,

А любовь пускай растет,

Оставайся милым, нежным,

Будь счастливым круглый год!

Фото Открытки к 14 февраля: новые поздравления в стихах и прозе ко Дню всех влюбленных 10

С днем святого Валентина,

С праздником любви тебя,

Я сегодня поздравляю,

Будь счастливой ты всегда!

Ты люби и будь любимой,

Счастью двери ты открой,

В этот зимний, чудный вечер, Грусть отбрось свою долой!

Фото Открытки к 14 февраля: новые поздравления в стихах и прозе ко Дню всех влюбленных 11

Пусть День святого Валентина

Душевным будет, теплым, ясным!

И жизни общая картина

Вокруг действительно прекрасной.

Ответьте доброю улыбкой,

Откройте для любви сердца,

Ведь нет у радости и счастья

Причин особых и конца!

Фото Открытки к 14 февраля: новые поздравления в стихах и прозе ко Дню всех влюбленных 12

В День святого Валентина

Я любви желаю дивной,

Чтобы за руку брала

И к мечте тебя вела!

Чтобы весь затмила разум,

Была красочней алмазов,

В твоём сердце поселилась

И в глазах всегда светилась!

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Теги

любовь
Новосибирск
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день святого валентина
стихи
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