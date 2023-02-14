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Полиция Новосибирска ищет обвиняемого в убийстве десятилетней давности

Фото Полиция Новосибирска ищет обвиняемого в убийстве десятилетней давности
Фото Полиция Новосибирска ищет обвиняемого в убийстве десятилетней давности

Фото: ГУ МВД по НСО

Правоохранительные органы Новосибирска объявили в розыск мужчину, которого обвиняют в убийстве десятилетней давности.

Отдел полиции Заельцовского района Новосибирска объявил в розыск мужчину, который подозревается в убийстве, произошедшее 10 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Разыскивается Казаков Исмойлжон Эркинбоевич, 1 июня 1981 года рождения, который обвиняется в совершении убийства в 2013 году преступления», — пояснили в полиции.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (8383) 232­10­02, 232­10­74, 232­10­13, 8­953­804­54­85.

Информаторам гарантируют конфиденциальность.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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