Полиция Новосибирска ищет обвиняемого в убийстве десятилетней давности

Фото: ГУ МВД по НСО
Правоохранительные органы Новосибирска объявили в розыск мужчину, которого обвиняют в убийстве десятилетней давности.
Отдел полиции Заельцовского района Новосибирска объявил в розыск мужчину, который подозревается в убийстве, произошедшее 10 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Разыскивается Казаков Исмойлжон Эркинбоевич, 1 июня 1981 года рождения, который обвиняется в совершении убийства в 2013 году преступления», — пояснили в полиции.
Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (8383) 2321002, 2321074, 2321013, 89538045485.
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