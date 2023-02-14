Самым молодым папой в 2022 году стал 15-летний житель Забайкалья

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В 2022 году самым молодым отцом в Забайкальском крае стал 15-летний парень.

Руководитель департамента ЗАГС Забайкальского края Ольга Корягина сообщила, что самым молодым отцом в регионе в 2022 году стал 15-летний парень, пишет zabnews.

«Всего зарегистрировано 11 браков с несовершеннолетними отцами. Чаще заключали брак люди в возрасте с 18 до 29 лет, это говорит о том, что семьи в Забайкалье снова молодеют», — рассказала руководитель.

Кроме того, Корягина отметила, что увеличение количества браков в молодом возрасте связано с началом частичной мобилизации. Однако мобилизация также послужила увеличению и числа разводов, подметила она.

«Разводов в 2022 году было 6 285, что на 430 больше, чем в 2021 году. Связано это было с мобилизацией, так как, чтобы заключить новый брак, людям нужно было расторгнуть прошлый», — сказала она.

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