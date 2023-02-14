Спасайтесь, кто может! Пророк Сидик Афган назвал дату самого страшного дня 2023 года

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Исходя из формулы, понятной только автору, математик вычислил точную июльскую дату мировой провокации, которая приведёт к страшным последствиям для всего человечества.

Та самая формула Сидика Афгана, которую он сам изобрел, относительна текущего 2023 года выглядит так:

· 17 умножим на 17 и умножим на 7, получается 2023;

· далее делим на 17 и умножаем на 2, получается 238;

· итог — опять атомный шантаж! Это уран (238 — атомная масса урана — прим. ред.).

На основании этих витиеватых подсчетов одарённого математика, 17-го июля 2023-го года следует ждать большую мировую провокацию со стороны недружественных государств.

К счастью, о ядерной катастрофе речь не идёт. Возможно, будет применено новое биологическое оружие. «Шантаж глобального уровня будет через болезни (новые вирусы)», предположил математик.

Он видит, а мы нет!

Пытаясь пояснить суть своих загадочных формул, Сидик Афган в эфире одного из российских телеканалов пояснил зрителям: «У каждого человека есть цифра плохих дат и хороших дат. Я хочу вас научить. Каждая цифра — это код. Вот по коду 17.07.1973 в Афганистане был переворот. Это 50 лет. От королевских отношений до республиканских. Почему именно в этих цифрах переворот. Там внутри есть цифры. По этому же циклу началось все на Украине. Я вижу, а вы не видите».

Судьба Спецоперации

По мнению пророка-математика, режим на Украине будет вскоре разгромлен: «Европейские страны там политиков настраивали, потому что они в этой объединенной Европе. Все равно люди понимают, Германия сейчас недовольна, англичане уходят, вот поэтому развалится», утверждает Сидик.

Обращаясь с экранов российского телевидения к Владимиру Зеленскому, учёный сказал: «Тебе будет плохо, если ты будешь слушать американцев». По его мнению, это уже аксиома (постулат, не требующий доказательств – прим. ред.).