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Спасайтесь, кто может! Пророк Сидик Афган назвал дату самого страшного дня 2023 года

Фото Спасайтесь, кто может! Пророк Сидик Афган назвал дату самого страшного дня 2023 года
Фото Спасайтесь, кто может! Пророк Сидик Афган назвал дату самого страшного дня 2023 года

Pixabay.com

Исходя из формулы, понятной только автору, математик вычислил точную июльскую дату мировой провокации, которая приведёт к страшным последствиям для всего человечества.

Та самая формула Сидика Афгана, которую он сам изобрел, относительна текущего 2023 года выглядит так:

· 17 умножим на 17 и умножим на 7, получается 2023;

· далее делим на 17 и умножаем на 2, получается 238;

· итог — опять атомный шантаж! Это уран (238 — атомная масса урана — прим. ред.).

На основании этих витиеватых подсчетов одарённого математика, 17-го июля 2023-го года следует ждать большую мировую провокацию со стороны недружественных государств.

К счастью, о ядерной катастрофе речь не идёт. Возможно, будет применено новое биологическое оружие. «Шантаж глобального уровня будет через болезни (новые вирусы)», предположил математик.

Фото Спасайтесь, кто может! Пророк Сидик Афган назвал дату самого страшного дня 2023 года 2

Он видит, а мы нет!

Пытаясь пояснить суть своих загадочных формул, Сидик Афган в эфире одного из российских телеканалов пояснил зрителям: «У каждого человека есть цифра плохих дат и хороших дат. Я хочу вас научить. Каждая цифра — это код. Вот по коду 17.07.1973 в Афганистане был переворот. Это 50 лет. От королевских отношений до республиканских. Почему именно в этих цифрах переворот. Там внутри есть цифры. По этому же циклу началось все на Украине. Я вижу, а вы не видите».

Судьба Спецоперации

По мнению пророка-математика, режим на Украине будет вскоре разгромлен: «Европейские страны там политиков настраивали, потому что они в этой объединенной Европе. Все равно люди понимают, Германия сейчас недовольна, англичане уходят, вот поэтому развалится», утверждает Сидик.

Обращаясь с экранов российского телевидения к Владимиру Зеленскому, учёный сказал: «Тебе будет плохо, если ты будешь слушать американцев». По его мнению, это уже аксиома (постулат, не требующий доказательств – прим. ред.).

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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