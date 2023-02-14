У природы истерика: россиян напугал прогноз погоды на весну 2023

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Мартовские заморозки, ледяные дожди и обильные снегопады предрекли российские синоптики на всей территории нашей страны в первой половине новой весны.

Климатическая ситуация уходящей зимы и грядущей весны уже снискала у российских метеорологов славу аномальной. По их единодушному мнению, такой непредсказуемой и шокирующей погоды в нашей стране не наблюдалось за последние 10 лет ни разу.

Со спутником не поспоришь

Поверить сложно, но с данные со спутников и экспертный анализ климатической ситуации в России за последние десятилетия твердят о неизбежных мартовских заморозках до минус 20 градусов. Причём область морозного захвата распространится по всей обширной территории Центральной части России.

Морозный март в Центре страны

Движение холодных масс в сторону Европейской части России, спровоцированное нестабильной солнечной активностью и высокой амплитудой фазовых колебаний температуры воды в Тихом океане, будет неуклонно нарастать уже с первых чисел марта 2023 года.

Мощный антициклонический морозный фронт накроет Центральный и Северо-западный федеральные округа, в том числе Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Холода будут стоять здесь до средины первого весеннего месяца. По расчётам экспертов Росгидромета, не раньше 20-го марта начнётся постепенное потепление.

Редкое Сибирское сочетание

Снег в купе с морозом – явление крайне нетипичное даже для Сибири. В марте именно такое сочетание погодных проявлений застигнет жителей Урала, Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. На Колыме, Ямале, Таймыре, Кузбассе, севере Камчатки, Алтае, в Новосибирской, Иркутской, Томской, Омской, Челябинской и Свердловской областях столбики термометров опустятся до уровня, превышающего климатические нормы весны (на целых 10 градусов ниже обычного).

И всё бы ничего, но с морозом в эти регионы придут обильные, уж точно не весенние снегопады. Рекордное количество осадков выпадет в первый месяц весны-2023 на Урале, в центральной Сибири и на Дальнем Востоке.

Климатический ужас весны-2023

Ужасная климатическая обстановка с январскими морозами прогнозируется в марте 2023 также в Республике Карелия, Калининградской и Мурманской областях, а также в Марий-Эл, Чувашии и Татарстане. Здесь температурный фон будет ниже традиционного минимум на 7-10 градусов, уверяет Росгидромет.

Штормовая южная весна

Мокро, ветрено и зябко будет этой новой весной в южных регионах России. Если вы планируете весенний отпуск в Крыму, то сдвигайте сроки на апрель, а лучше май. Раньше этого срока на российском Юге делать нечего.

В марте весь Крым и Краснодарский край окажутся в зоне действия обширных циклонов, которые принесут небывалые холодные ливни. Ситуацию обострят шквалистые сырые ветра с моря. Они будут дуть со скоростью 20-25 метров в секунду. Естественно, это приведёт к мощным прибрежным штормам.

Кроме того, в горных районах Кубани и Крыма высока вероятность схода лавин.