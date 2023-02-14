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В Кемерове секс в съемных квартирах тайно записывали на видео

Фото В Кемерове секс в съемных квартирах тайно записывали на видео
Фото В Кемерове секс в съемных квартирах тайно записывали на видео

Freepik, authors: DragonImages

Жильцы съемных квартир в Кемерове стали участниками порнографических роликов без собственного согласия. В арендуемых помещениях были установлены скрытые камеры, которые снимали кемеровчан круглосуточно.

Жители Кемерово стали участниками порнографических роликов без собственного согласия. В съемных квартирах были установлены скрытые камеры, которые снимали людей круглосуточно, пишет Сибдепо.

Съемки сексуальных утех велись три года на ресурсе с LifeUnderCam. Квартиры, где велись скрытые съемки находились в двух российских городах: Кемерове и Волгограде. Полученные незаконным путём кадры организаторы продавали за границу.

Организаторов незаконных порностудий уже задержали. Спустя три года следствия уголовное дело передали в суд.

Напомним, скрытая камера помогла раскрыть серию ограблений в Новосибирске.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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