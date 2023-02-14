В Новосибирске камеры на четырех улицах фиксируют не пристегнутых водителей

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Не секрет, что не пристёгнутые ремни безопасности стали для россиян дорожной традицией. ГИБДД неустанно борется с этой вредной водительской привычкой. Хорошими помощниками для них теперь стали камеры видеофиксации, которых становится всё больше в российских городах и весях.
Так, в столице Западной Сибири, городе Новосибирск такие «видеоловушки» размещены на многих магистралях. Они реагируют исключительно на не пристёгнутые ремни безопасности в автомобилях сибиряков.
В открытых источниках на днях появился точечный список мест, где установлены «умные камеры». Начиная с первых чисел февраля 2023 года новосибирским водителям уже предъявляется штрафы за это, казалось бы, пустяшное нарушение ПДД.
Отметим, что размер такого наказания имеет фиксированную сумму, прописанную в КоАП. Согласно Статье 12.6 КоАП, на сегодняшний день он составляет 1 000 рублей для водителя и 500 рублей – для пассажира.
Доподлинно известно, что камеры видеофиксации не пристёгнутых ремней безопасности установлены на Красном проспекте. Также попасть под прицел таких «ловушек» можно в следующих местах Новосибирска:
· пересечение Красного проспекта и улицы Крылова,
· пересечение Красного проспекта и улицы Гоголя,
· пересечение улицы Жуковского и Мочищенского шоссе,
· на пересечении Жуковского и Дуси Ковальчук,
· на участке Дуси Ковальчук – Жуковского до площади Калинина.
Кроме того, современная высокоточная система фиксации нарушений в дорожном потоке установлена на служебный автомобиль марки Skoda с бортовым номером 0727.
Мы вас предупредили, но выбор остаётся за вами!
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