В Новосибирске камеры на четырех улицах фиксируют не пристегнутых водителей

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Не секрет, что не пристёгнутые ремни безопасности стали для россиян дорожной традицией. ГИБДД неустанно борется с этой вредной водительской привычкой. Хорошими помощниками для них теперь стали камеры видеофиксации, которых становится всё больше в российских городах и весях.

Так, в столице Западной Сибири, городе Новосибирск такие «видеоловушки» размещены на многих магистралях. Они реагируют исключительно на не пристёгнутые ремни безопасности в автомобилях сибиряков.

Всевидящее око ГИБДД

В открытых источниках на днях появился точечный список мест, где установлены «умные камеры». Начиная с первых чисел февраля 2023 года новосибирским водителям уже предъявляется штрафы за это, казалось бы, пустяшное нарушение ПДД.

Отметим, что размер такого наказания имеет фиксированную сумму, прописанную в КоАП. Согласно Статье 12.6 КоАП, на сегодняшний день он составляет 1 000 рублей для водителя и 500 рублей – для пассажира.

А теперь, внимание!

Доподлинно известно, что камеры видеофиксации не пристёгнутых ремней безопасности установлены на Красном проспекте. Также попасть под прицел таких «ловушек» можно в следующих местах Новосибирска:

· пересечение Красного проспекта и улицы Крылова,

· пересечение Красного проспекта и улицы Гоголя,

· пересечение улицы Жуковского и Мочищенского шоссе,

· на пересечении Жуковского и Дуси Ковальчук,

· на участке Дуси Ковальчук – Жуковского до площади Калинина.

Кроме того, современная высокоточная система фиксации нарушений в дорожном потоке установлена на служебный автомобиль марки Skoda с бортовым номером 0727.

Мы вас предупредили, но выбор остаётся за вами!