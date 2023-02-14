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В Новосибирске погибли два человека на пожаре в частном доме

Фото В Новосибирске погибли два человека на пожаре в частном доме
Фото В Новосибирске погибли два человека на пожаре в частном доме

Фото: freepik

В Кировском районе Новосибирска два человека погибли на пожаре в частном доме.

В Новосибирске, во вторник, 14 февраля, на пожаре в частном доме по улице Горбаня погибло двое человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, сигнал поступил ночью, в 04:24. Очевидцы сообщили, что из частного дома идет дым.

Прибывшие спасатели во время разведки горящего дома обнаружили двух погибших — 50 летнего мужчину и 67-летнюю женщину.

Огнеборцам удалось справиться с пожаром за полчаса, горение было ликвидировано на площади 13 квадратных метров.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, в составе которой дознаватели МЧС России, полицейские и следователи Следственного комитета. Специалисты установят все обстоятельства и причину произошедшего.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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