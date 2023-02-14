В Новосибирске погибли два человека на пожаре в частном доме

Фото: freepik
В Кировском районе Новосибирска два человека погибли на пожаре в частном доме.
В Новосибирске, во вторник, 14 февраля, на пожаре в частном доме по улице Горбаня погибло двое человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
По данным ведомства, сигнал поступил ночью, в 04:24. Очевидцы сообщили, что из частного дома идет дым.
Прибывшие спасатели во время разведки горящего дома обнаружили двух погибших — 50 летнего мужчину и 67-летнюю женщину.
Огнеборцам удалось справиться с пожаром за полчаса, горение было ликвидировано на площади 13 квадратных метров.
На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, в составе которой дознаватели МЧС России, полицейские и следователи Следственного комитета. Специалисты установят все обстоятельства и причину произошедшего.
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