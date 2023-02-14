В Новосибирске произошло лобовое столкновение двух автомобилей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске зажало людей в автомобилях после лобового столкновения.

В понедельник, 13 февраля, произошла авария двух авто на улице Первомайской между АЗС «Газпромнефть» и остановкой «Инская УМ-3». Об этом сообщает паблик в "ВК" "АСТ-54".

По словам очевидцев, удар был такой силы, что вылетел двигатель у одной из машин. Также сообщается, что в обоих автомобилях зажало людей, есть пострадавшие.

На место прибыли полиция, МЧС и скорая помощь.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске 19-летняя модель разбилась за рулём Subaru.