В Новосибирске произошло лобовое столкновение двух автомобилей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм
В Новосибирске зажало людей в автомобилях после лобового столкновения.
В понедельник, 13 февраля, произошла авария двух авто на улице Первомайской между АЗС «Газпромнефть» и остановкой «Инская УМ-3». Об этом сообщает паблик в "ВК" "АСТ-54".
По словам очевидцев, удар был такой силы, что вылетел двигатель у одной из машин. Также сообщается, что в обоих автомобилях зажало людей, есть пострадавшие.
На место прибыли полиция, МЧС и скорая помощь.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске 19-летняя модель разбилась за рулём Subaru.
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