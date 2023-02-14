Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

экономика общество

В Новосибирске прокуроры вернули деньги рабочим железобетонного цеха

Фото В Новосибирске прокуроры вернули деньги рабочим железобетонного цеха
Фото В Новосибирске прокуроры вернули деньги рабочим железобетонного цеха

Фото Густаво Зырянова

В Кировском районе Новосибирска прокуроры провели проверку и вернули зарплату рабочим «Цеха формовки N 12 в размере почти 1,5 миллиона рублей.

Трое сотрудников ООО «Цех формовки N 1» уволились с предприятия, но так и не получили обещанную зарплату. Общая задолженность составила 1,4 миллиона рублей. Сотрудники предприятия, которое занимается изготовлением железобетонных конструкций, обратились с заявлением в прокуратуру.

«Прокурором района директору организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого заместитель директора организации привлечен к дисциплинарной ответственности. Задолженность по заработной плате перед сотрудниками погашена в полном объеме. Права граждан восстановлены», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Кроме того, директор ООО «Цех формовки N 1» привлечён к административной ответственности и должен теперь заплатить штраф в размере 10 000 рублей.

Напомним, в конце прошлого года аналитики ресурса hh.ru подсчитали среднюю сумму зарплаты в Новосибирске и пришли к выводу, что выросла она только у 11% населения.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24830
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
21356
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
13322
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
8734
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО
8137
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8075
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8035
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе