В Новосибирске прокуроры вернули деньги рабочим железобетонного цеха

Фото Густаво Зырянова

В Кировском районе Новосибирска прокуроры провели проверку и вернули зарплату рабочим «Цеха формовки N 12 в размере почти 1,5 миллиона рублей.

Трое сотрудников ООО «Цех формовки N 1» уволились с предприятия, но так и не получили обещанную зарплату. Общая задолженность составила 1,4 миллиона рублей. Сотрудники предприятия, которое занимается изготовлением железобетонных конструкций, обратились с заявлением в прокуратуру.

«Прокурором района директору организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого заместитель директора организации привлечен к дисциплинарной ответственности. Задолженность по заработной плате перед сотрудниками погашена в полном объеме. Права граждан восстановлены», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Кроме того, директор ООО «Цех формовки N 1» привлечён к административной ответственности и должен теперь заплатить штраф в размере 10 000 рублей.

Напомним, в конце прошлого года аналитики ресурса hh.ru подсчитали среднюю сумму зарплаты в Новосибирске и пришли к выводу, что выросла она только у 11% населения.