В Новосибирске во всех муниципальных казенных учреждениях проходят обыски

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске проходят обыски по факту хищения бюджетных средств руководителем компании "Транс-Логистик.
Во всем муниципальных казенных учреждениях Новосибирска проходят обыски. Об этом сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на источник.
По данным издания, обыски связаны с уголовным делом в отношении руководителя компании «Транс-Логистик» Михаила Юлднова по факту хищения бюджетных средств при исполнении муниципальных контрактов.
Уголовное дело возбудил Отдел коррупции Управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией ГУ МВД по Новосибирской области.
В пресс-службе администрации города пока никак не прокомментировали обыски.
Как ранее писал Сиб.фм, обыски прошли в налоговой инспекции Октябрьского района Новосибирска.
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