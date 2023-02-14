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В Новосибирске во всех муниципальных казенных учреждениях проходят обыски

Фото В Новосибирске во всех муниципальных казенных учреждениях проходят обыски
Фото В Новосибирске во всех муниципальных казенных учреждениях проходят обыски

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске проходят обыски по факту хищения бюджетных средств руководителем компании "Транс-Логистик.

Во всем муниципальных казенных учреждениях Новосибирска проходят обыски. Об этом сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на источник.

По данным издания, обыски связаны с уголовным делом в отношении руководителя компании «Транс-Логистик» Михаила Юлднова по факту хищения бюджетных средств при исполнении муниципальных контрактов.

Уголовное дело возбудил Отдел коррупции Управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией ГУ МВД по Новосибирской области.

В пресс-службе администрации города пока никак не прокомментировали обыски.

Как ранее писал Сиб.фм, обыски прошли в налоговой инспекции Октябрьского района Новосибирска.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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