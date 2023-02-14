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общество

Врач Болибок объяснил, почему цветы вызывают сильную аллергию

Фото Врач Болибок объяснил, почему цветы вызывают сильную аллергию
Фото Врач Болибок объяснил, почему цветы вызывают сильную аллергию

Freepik, authors: Maryviolet

Врач Владимир Болибок объяснил, что аллергию на цветы вызывает не только пыльца, но и химикаты с остатками почвы.

Аллергию на декоративные цветы вызывает не только пыльца, но и остатки почвы и химикаты, которые используют для обработки и выращивания растений. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Как отмечает специалист, к главным симптомам аллергии относятся сильный кашель, чихание, слезотечение, приступ бронхиальной астмы или отек Квинке.

«Аллергенами могут быть химикаты, которыми их обрабатывали и компоненты почвы, в которой их выращивали. Опять же, так как речь идет о букетах, цветы срезанные, почвы не остается. А химикаты, да, могут вызвать аллергию», — пояснил аллерголог.

Болибок добавил, что в случае приступа аллергии нужно промыть нос, руки, как следует прокашляться и прочихаться, выпить антигистаминные препараты.

«Если тяжелая реакция в виде отеков Квинке — то лучше вызвать скорую», — советует врач.

Напомним, аллерголог рассказала об опасности тополиного пуха для новосибирцев.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

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врач
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