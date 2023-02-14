Замерли в ожидании: о чем объявит Путин во время Послания 21 февраля 2023 года

Фото Кремлин.ру

Мнения политиков и экспертов в области политологии относительно президентского Послания Федеральному собранию в 2023 году сильно разнятся. Единодушны они лишь в центральной теме – спецоперация на Украине и всё, что с ней связано.

Многие политологи и законотворцы уверены, что красной линией речи президента 21 февраля 2023 года станут три темы — спецоперация, экономика и социальная сфера России.

Большие депутатские надежды

Ожидания справедливороссов концентрируются вокруг темы демографии и ситуации с доходами населения, на которую прямо влияют платежи за жилищно-коммунальные услуги, уверен глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

Большие надежды на предстоящее Послание Президента возлагает известный российский политолог Марат Баширов. Он уверен, что обращение президента даст старт долгожданным переменам.

Ряд депутатов Госдумы высказывают пожелания к Посланию. Так, представителю от КПРФ Сергею Обухову, по его словам, хотелось бы услышать от Путина мнение о справедливом распределении национальных богатств страны (как минимум «социализации» сверхприбылей олигархов). По мнению коммуниста, эти вопросы давно назрели.

Ближе к реальности

Не исключено и звучит более реально мнение российских политтехнологов о том, что президент в своём Послании объявит о новых денежных выплатах многодетным семьям, малоимущим и пенсионерам, а также о другой адресной социальной помощи отдельным категориям российских граждан.

Что касается спецоперации, то наиболее реальным представляется тема текущих достижений и определённых промежуточных целей за прошедший год, считают политологи. По их мнению, никаких новых судьбоносных заявлений и решений нашим президентом сделано не будет.