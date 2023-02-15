Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Более 50 нарушителей правил пересечения путей выявили на станции Коченёво во время профилактического рейда в Новосибирской области

Фото Более 50 нарушителей правил пересечения путей выявили на станции Коченёво во время профилактического рейда в Новосибирской области
Фото Более 50 нарушителей правил пересечения путей выявили на станции Коченёво во время профилактического рейда в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

Для предотвращения случаев непроизводственного травматизма на Западно-Сибирской железной дороге работники магистрали и представители транспортной полиции провели совместное профилактическое мероприятие на станции Коченёво в Новосибирской области.

Всего за время рейда выявлено более 55 нарушителей, пересекающих железнодорожные пути в непредназначенных для этого местах. Гражданам напомнили правила пересечения путей, рассказали о местах безопасного перехода, а также вручили памятки с тематической информацией. С начала месяца на объектах магистрали в Новосибирской области выявлено больше 700 нарушителей.

Отметим, что для обеспечения безопасности пассажиров на объектах железнодорожного транспорта круглогодично выполняется комплекс мероприятий: устанавливаются настилы и пешеходные накопители в виде «змейки», проводятся мероприятия в учебных заведениях и предприятиях города.

С начала года на территории Новосибирской области произошло 3 случая смертельного травмирования. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 5 случаев, в том числе 2 – со смертельным исходом. Всего в 2022 году был травмирован 71 человек, 46 из них со смертельным исходом. Основной причиной по-прежнему является переход железнодорожных путей в неположенном месте и перед движущимся поездом.

Западно-Сибирская магистраль напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности. При нахождении на инфраструктуре необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения, переходить пути только в установленных местах, снимать наушники и капюшон, чтобы заметить приближающийся поезд.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Диана Джафарова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25637
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
21825
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
13640
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
9150
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО
8334
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8294
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8232
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе