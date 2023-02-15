Четыре выходных подряд: как отдыхаем на 23 февраля 2023 года

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Перенос одного январского «красного дня» календаря подарил Защитникам нашего Отечества дополнительный выходной к их празднику в текущем году, продлив выходные до 4-х дней к ряду.

Мало того, что последний зимний месяц является самым коротким в году, так ещё и включает в себя затяжные выходные ко Дню Защитников Отечества. Таким образом, соотношение февральских рабочих и выходных дней в 2023 году выглядит так:

· 18 рабочих дней (17 полных и 1 сокращенный день);

· 10 дней выходных и праздников.

Заветный перенос праздников

Несмотря на то, что сам патриотический праздник выпадает на четверг, на пятницу, 24 февраля 2023 года переносится один из январских выходных (1 января – красный день российского календаря). Это позволяет увеличить количество непрерывных праздничных дней на 4 дня, то есть с 23 по 26 включительно.

Оговоримся, эта схема касается лишь тех, кто работает по графику 5/2. Для «шестидневников» праздник прервётся одним рабочим днём в субботу, 25 февраля 2023 года.

Стандартные февральские выходные остались без изменений, гласит Производственный календарь на 2023 год, разработанный и утверждённый Минтруда РФ:

· четыре субботы – 4, 11, 18 и 25 февраля;

· четыре воскресенья – 5, 12, 19 и 26 февраля.

Плюс ещё один выходной

Ещё больше повезло жителям республик Алтай, Бурятия, Калмыкия, Тыва и Забайкальского края. В феврале 2023 года они будут отдыхать ещё больше, в отличие от населения других российских регионов. Всё дело в буддийском новом годе, который стал официальным выходным днём на основании распоряжения региональных властей этих территорий.

Предпраздничный и сокращённый

В четверг 23 февраля 2023 года россияне традиционно и на законных основаниях отмечают День защитника Отечества, а накануне 22 числа будут работать на час меньше. Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ продолжительность рабочего дня или смены, которые предшествуют нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, если иное не прописано в трудовом договоре. Однако организации могут устанавливать другой внутренний распорядок, которого нужно придерживаться.

Февральский отпуск с плюсом

По единодушному мнению российских кадровиков, в последний месяц зимы у сотрудников есть возможность прибавить к отпуску еще и праздничные дни, таким образом увеличив время своего заслуженного отдыха. Эксперты напоминают, что подать заявление на отпуск необходимо за две недели до даты начала. При этом не позднее, чем за три дня до начала отпуска, работодатель должен выплатить отпускные.