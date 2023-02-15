Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко пошутил о своем объявлении в розыск

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм
Сергей Бойко предположил, что силовики Новосибирска хотят вручить ему подарок на День Святого Валентина.
Сергей Бойко, который все еще остается депутатом горсовета Новосибирска только по причине несовершенства законодательства, был объявлен в федеральный розыск 14 февраля. Об этом пишет издание "Континент. Сибирь".
Напомним, в ноябре 2021 года Сергей Бойко, один из последователей и бывший координатор Штаба Навального*, покинул страну и уехал в Грецию. Не исключено, что это было вызвано вероятностью возбуждения в отношении него уголовного дела. А в сентябре прошлого года депутаты ЗС Новосибирской области, Совета депутатов Новосибирска и Новосибирского района региона обратились к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой «принять меры по его заочному осуждению».
Согласно информации депутатов, Бойко регулярно выставляет в своем YouTube-канале ролики, направленные на дискредитацию органов власти и Вооруженных Сил РФ, а также фейковую информацию.
Примечательно, что федеральный закон, позволяющий лишить Сергея Бойко депутатского мандата, был принят только месяц назад.
*В России включен в перечень экстремистов и террористов.
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