Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко пошутил о своем объявлении в розыск

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Сергей Бойко предположил, что силовики Новосибирска хотят вручить ему подарок на День Святого Валентина.

Сергей Бойко, который все еще остается депутатом горсовета Новосибирска только по причине несовершенства законодательства, был объявлен в федеральный розыск 14 февраля. Об этом пишет издание "Континент. Сибирь".

Появление своей фамилии в базе разыскиваемых МВД РФ лиц он прокомментировал в телеграмм-канале. Бойко не понимает, чем может быть вызвано столь пристальное внимание правоохранительных органов к его персоне и предполагает, что во всем виноват День Святого Валентина.

Напомним, в ноябре 2021 года Сергей Бойко, один из последователей и бывший координатор Штаба Навального*, покинул страну и уехал в Грецию. Не исключено, что это было вызвано вероятностью возбуждения в отношении него уголовного дела. А в сентябре прошлого года депутаты ЗС Новосибирской области, Совета депутатов Новосибирска и Новосибирского района региона обратились к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой «принять меры по его заочному осуждению».

Согласно информации депутатов, Бойко регулярно выставляет в своем YouTube-канале ролики, направленные на дискредитацию органов власти и Вооруженных Сил РФ, а также фейковую информацию.

Примечательно, что федеральный закон, позволяющий лишить Сергея Бойко депутатского мандата, был принят только месяц назад.

*В России включен в перечень экстремистов и террористов.