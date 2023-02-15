В Новосибирске депутаты приняли отчёт мэра Локтя о работе в 2022 году

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
В Новосибирске мэр Анатолий Локоть выступил с ежегодным отчётом.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил с ежегодным отчётом перед депутатами в ходе 23 сессии Горсовета. Заседание прошло в среду, 15 февраля.
Депутаты проголосовали за принятие отчёта мэра. «За» проголосовал 31 представитель Горсовета, «против» — 5. Ещё три депутата воздержались.
Ранее Сиб.фм сообщал, что законопроект об отмене прямых выборов мэра рассмотрел комитет Законодательного Собрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению. По итогам обсуждения документа, проект решено было вынести для рассмотрения на ближайшую сессию парламента.
В случае принятия документа, установленный им порядок избрания главы муниципального образования применяется только после истечения срока полномочий глав, избранных до дня его вступления в силу.
Напомним, в Новосибирске начался суд над вице-мэром Скатовым.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают