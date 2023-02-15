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Депутаты Заксобрания Новосибирской области высказались «за» пешеходную улицу Ленина

Фото Депутаты Заксобрания Новосибирской области высказались «за» пешеходную улицу Ленина
Фото Депутаты Заксобрания Новосибирской области высказались «за» пешеходную улицу Ленина

Фото Заксобрания НСО

Комитет Законодательного Собрания по транспортной, промышленной и информационной политике обсудил инициативу Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» о создании пешеходной улицы Ленина в Новосибирске.

С такой инициативой к Председателю Законодательного Собрания Новосибирской области Андрею Шимкиву обратились участники расширенного заседания Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей».

«Мировой опыт и исследования неоднократно доказывают, что создание пешеходных зон, в частности пешеходных зон в городском историческом центре, способствует повышению уровня комфорта городской среды, развитию коммуникаций, служат отправной точкой развития культуры и бизнеса, туристической привлекательности города, – убеждены авторы обращения. – Планировка и застройка улицы Ленина представляет историческую, культурную ценность. Данный участок улицы служит местом концентрации исторических памятников первой половины и середины ХХ века. Поэтому, в том числе в целях сохранения и развития таких общественных ценностей, целесообразно именно в этой части города организовать пешеходную улицу и пешеходную зону».

Открывая обсуждение, председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко заметил, что предложение сделать улицу Ленина пешеходной поддерживают многие депутаты.

На проблемные моменты создания новосибирского Арбата обратил депутат Александр Барсуков: «Это не такой простой вопрос. Нужен проект и масса мероприятий, логистическая схема. Дело и не только в том, чтобы привести в порядок тротуары и дороги, но и в облагораживании фасадов зданий. Нужно направить обращение в адрес мэрии. Это она, в первую очередь, должна рассмотреть и принять решение».

Сославшись на практику временного перекрытия улицы Ленина в период новогодних праздников, целый ряд сложностей перечислил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев: «Проблема — большое количество хозяйствующих субъектов, которые работают в этой дислокации: им ежедневно нужно подъезжать, производить погрузку-выгрузку. Нужно предусмотреть подъезд спецтехники: медиков, пожарных, полиции. Перед тем, как принимать решение, нужно проработать всю локацию, заблаговременно решить все вопросы. Необходима тщательная проработка».

По мнению заместителя председателя комитета Сергея Титкова, перекрытие может быть в полном объеме или в ограниченном виде, как это происходит в мировой практике. Депутат привел пример с площадью Вацлава в Праге, которую даже пересекают трамвайные пути. «Предложил бы рассмотреть жесткое ограничение – никаких стоянок, никакого транзитного движения. Начинать надо с ограничений, но ни в коем случае не перекрывать улицы Советскую, Урицкого, Революции», – высказал свою позицию депутат.

«Вопрос новосибирского Арбата – не наши полномочия. Но нас попросили высказать свою точку зрения, что мы и сделали. Решение вопроса мы адресуем мэрии и депутатам городского Совета Новосибирска, – резюмировал обсуждение председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко. – Если мое личное мнение – с предложением строителей согласен. Только необходимо предпринять комплекс мер, о которых говорилось сегодня – обеспечить доступ к объектам, движение спецслужб: «скорой», пожарных, полиции. Убежден, что улица Ленина как пешеходная зона необходима городу Новосибирску».

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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