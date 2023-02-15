Депутаты Заксобрания Новосибирской области высказались «за» пешеходную улицу Ленина

Комитет Законодательного Собрания по транспортной, промышленной и информационной политике обсудил инициативу Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» о создании пешеходной улицы Ленина в Новосибирске.

С такой инициативой к Председателю Законодательного Собрания Новосибирской области Андрею Шимкиву обратились участники расширенного заседания Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей».

«Мировой опыт и исследования неоднократно доказывают, что создание пешеходных зон, в частности пешеходных зон в городском историческом центре, способствует повышению уровня комфорта городской среды, развитию коммуникаций, служат отправной точкой развития культуры и бизнеса, туристической привлекательности города, – убеждены авторы обращения. – Планировка и застройка улицы Ленина представляет историческую, культурную ценность. Данный участок улицы служит местом концентрации исторических памятников первой половины и середины ХХ века. Поэтому, в том числе в целях сохранения и развития таких общественных ценностей, целесообразно именно в этой части города организовать пешеходную улицу и пешеходную зону».

Открывая обсуждение, председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко заметил, что предложение сделать улицу Ленина пешеходной поддерживают многие депутаты.

На проблемные моменты создания новосибирского Арбата обратил депутат Александр Барсуков: «Это не такой простой вопрос. Нужен проект и масса мероприятий, логистическая схема. Дело и не только в том, чтобы привести в порядок тротуары и дороги, но и в облагораживании фасадов зданий. Нужно направить обращение в адрес мэрии. Это она, в первую очередь, должна рассмотреть и принять решение».

Сославшись на практику временного перекрытия улицы Ленина в период новогодних праздников, целый ряд сложностей перечислил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев: «Проблема — большое количество хозяйствующих субъектов, которые работают в этой дислокации: им ежедневно нужно подъезжать, производить погрузку-выгрузку. Нужно предусмотреть подъезд спецтехники: медиков, пожарных, полиции. Перед тем, как принимать решение, нужно проработать всю локацию, заблаговременно решить все вопросы. Необходима тщательная проработка».

По мнению заместителя председателя комитета Сергея Титкова, перекрытие может быть в полном объеме или в ограниченном виде, как это происходит в мировой практике. Депутат привел пример с площадью Вацлава в Праге, которую даже пересекают трамвайные пути. «Предложил бы рассмотреть жесткое ограничение – никаких стоянок, никакого транзитного движения. Начинать надо с ограничений, но ни в коем случае не перекрывать улицы Советскую, Урицкого, Революции», – высказал свою позицию депутат.

«Вопрос новосибирского Арбата – не наши полномочия. Но нас попросили высказать свою точку зрения, что мы и сделали. Решение вопроса мы адресуем мэрии и депутатам городского Совета Новосибирска, – резюмировал обсуждение председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко. – Если мое личное мнение – с предложением строителей согласен. Только необходимо предпринять комплекс мер, о которых говорилось сегодня – обеспечить доступ к объектам, движение спецслужб: «скорой», пожарных, полиции. Убежден, что улица Ленина как пешеходная зона необходима городу Новосибирску».