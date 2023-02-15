Десятый Транссибирский Арт-Фестиваль везет в столицу Сибири легенду

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22 марта 2023 года, в юбилейный десятый год форума на сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета будет представлен проект MODANSE.

Одной из характерных черт Транссибирского Арт-Фестиваля неизменно остается жанровое многообразие: в десятом выпуске форума его обеспечит проект МОDANSE прима-балерины Большого театра России и этуаль театра Ла Скала, народной артистки РФ Светланы Захаровой. Премьера в России состоялась 22 июня 2019 г. на Исторической сцене Большого театра.

Открывает вечер балет «Как дыхание» – работа итальянского хореографа Мауро Бигонцетти. Это адаптация его собственного балета, премьера которого состоялась в театре Ла Скала в 2017 году. Главные партии тогда исполнили Роберто Болле и Светлана Захарова, для которой позже была создана новая трактовка одноактной версии балета. В музыкальную основу спектакля легли различные произведения Георга Фридриха Генделя, при этом стилю барокко принадлежат не только музыка балета, но и хореография, которую подчёркивают стильные и дерзкие костюмы.

Второе отделение – балет «Gabrielle Chanel». Этот произведение – дань уважения легенде моды Коко Шанель (1883–1971) – результат совместной работы хореографа Юрия Посохова и композитора Ильи Демуцкого. Автор либретто и режиссер – Алексей Франдетти. Спектакль рассказывает о пути, который проделала легендарная француженка: от неизвестной провинциальной певицы до главы одного из самых влиятельных домов моды. Габриэль Шанель была вдохновлена танцем как одним из способов самовыражения, как метафорой свободы и выражением красоты. Она плодотворно сотрудничала с величайшими артистами и хореографами своего времени, в том числе поддержала основателя Ballets Russes Сергея Дягилева, который произвел революцию в мире танца в постановке «Весна священная» Стравинского в 1920 году. Также она разработала костюмы для балетов «Le Train Bleu» Мийо в 1924 году и «Apollon Musagete» Стравинского в 1929 году в Париже.

Спустя почти 100 лет креативная студия CHANEL под руководством креативного директора Дома моды CHANEL Виржини Виард разработала 85 эксклюзивных костюмов для балета «Gabrielle Chanel».

Генеральный продюсер компании MuzArts Юрий Баранов: «Премьера программы «Modanse» состоялась в 2019 г. За короткое время перед пандемией мы успели несколько раз показать ее в Москве, а также в Пекине, Лондоне и СанктПетербурге. И каждый раз нас ждали аншлаги и самые восторженные отзывы. Бессменная звезда программы Светлана Захарова - великая балерина XXI века, ее талант, помноженный на бесконечный труд и постоянный поиск самой себя в искусстве, вызывает восхищение и уважение».

Композитор Илья Демуцкий: «Предложение написать новый балет поступило мне в начале августа 2018 года. Как только я узнал, что этот балет создается для Светланы и ставит его Юрий Посохов, я сразу дал своё согласие. Мы уже работали с Юрием Посоховым над балетами «Герой нашего времени» и «Нуреев», и тогда Светлана блистательно воплощала на сцене мою партитуру, но то были иные образы и совершенно другие интонации. В этот раз нас неожиданно объединила история жизни и творчества великолепной Габриэль Шанель. Во время работы над этим спектаклем я присутствовал на репетициях, видел, как работают Светлана и Юрий – их упорный, изматывающий труд и поиск, которые затем постепенно перерождались в саму естественность, когда хореография начинает буквально «впитываться» в тело. И тогда наступает момент, когда я «слышу» свою музыку глазами, мне не нужен оркестр, я буквально вижу свою музыку. В музыке к этому спектаклю я настаиваю на чувственности, этому уникальному качеству, без которой не может творить Женщина (именно так, с большой буквы), коей была и остается в истории великая мадемуазель Коко. В моей музыке, слегка справленной французским ароматом, есть место и легкомысленности, и трагедии, и мимолетной увлеченности, и глубокому чувству. Партитура получилась ёмкой, многогранной, непростой для исполнения, нескучной и местами блистательной. Как и вся жизнь Коко Шанель».

Автор либретто и режиссер Алексей Франдетти: «Я очень люблю покидать зону комфорта и бросаться во что-то абсолютно новое и неизведанное. Предложение продюсерской компании MuzArts создать не просто спектакль, а балет о легендарной личности, перевернувшей мир моды, показалось мне безумием и вызовом самому себе. Я вообще сомневался, а можно ли эту историю станцевать и уместить в один акт? Сомнения мои улетучились, когда я оказался на первой репетиции со Светланой и почувствовал ту магию, которую она излучает, когда танцует. Даже не танцует, а живёт, дышит своей героиней и передаёт это зрителю».

В программе принимают участие артисты балета Большого театра – Михаил Лобухин, Артемий

Беляков, Денис Савин, Вячеслав Лопатин, Ана Туразашвили и другие артисты Большого театра. Проект MODANSE будет также представлен 18 марта 2023 года в Красноярске.

Балетные проекты присутствуют в программах музыкального Транссиба с самого первого Фестиваля – с 2014 года. Наряду с чаще всего исполняемой программой «Па-де-де на пальцах и для пальцев», публике были представлены проекты Amore (Япония, 2017) и «Дама с камелиями» (Новосибирск, 2018).

Новосибирский театр оперы и балета уже во второй раз принимает на своей сцене Транссибирский арт-фестиваль. В рамках мероприятий пятого культурного форума, в апреле 2018 года на Большой сцене НОВАТа был представлен балет Джона Ноймайера «Дама с камелиями» с участием народной артистки РФ Светланы Захаровой и других звезд Большого театра России.

Десятый Транссибирский Арт-Фестиваль пройдет с 8 марта по 16 октября 2023 года. Его сердцем неизменно является Новосибирск, события форума также пройдут Красноярске и в городах Новосибирской области и Красноярского края, а также в Самаре и Москве.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ