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Горсовет Новосибирска сохранил мандаты уехавшим в зону СВО депутатам

Фото Горсовет Новосибирска сохранил мандаты уехавшим в зону СВО депутатам
Фото Горсовет Новосибирска сохранил мандаты уехавшим в зону СВО депутатам

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Депутаты горсовета Новосибирска предложили найти замену отправившимся на СВО коллегам.

15 февраля депутаты горсовета Новосибирска на очередной сессии вслед за депутатами регионального Заксобрания решили сохранить депутатские мандаты и должности за коллегами, отправившимися для несения службы в зону СВО.

Пока речь идет о двух вице-спикерах горсовета, которые отправились добровольцами в зону проведения спецоперации на Украине, — Евгении Яковенко и Евгении Лебедеве. Другие народные избранники также уже посещали Донбасс в качестве волонтеров.

Фото Горсовет Новосибирска сохранил мандаты уехавшим в зону СВО депутатам 2

Однако не все члены депутатского корпуса приняли это решение однозначно. Дело в том, что два года назад число вице-спикеров в горсовете было увеличено до четырех на основании того, что трое уже не справляются с имеющимся объемом работ. Теперь же в горсовете осталось всего два вице-спикера.

По этой причине часть народных избранников интересовало, кто будет исполнять обязанности ушедших служить депутатов. Прозвучала идея убедить коллег в рядах ВС РФ сложить с себя полномочия, однако она не получила поддержки.

 

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