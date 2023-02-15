Каждый второй звонок мошенников совершается в мессенджерах

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За последний год доля мошеннических звонков в мессенджерах выросла в пять раз, и к началу февраля достигла 55%, впервые обогнав число телефонных атак. В 2023 году мессенджеры станут основным каналом активности мошенников, поэтому к концу года доля звонков через них может вырасти до 80%. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Эксперты ВТБ на протяжении последнего года фиксируют непрерывный рост активности мошенников в мессенджерах. В начале 2022 года доля таких звонков составляла менее 10% от общего числа телефонных атак, в декабре достигла 47%, а в начале февраля превысила 55%. По оценкам банка, к концу этого года 8 из 10 звонков мошенников будет приходиться на мессенджеры.

В январе общее число телефонных атак мошенников на розничных клиентов снизилось на 20% к предыдущему месяцу – до 450 тысяч, но уже в феврале снова стало расти – примерно на 20% ежедневно. Основная часть лже-обращений приходится на мессенджеры. Активность телефонных мошенников сдерживает действие закона, обеспечившего блокировку «серых» сим-карт, и ужесточение ответственности сотовых операторов за случаи подмены номера.

«Совместные усилия государства, банков и сотовых операторов позволили эффективнее бороться с телефонным мошенничеством, что зеркально отразилось на числе атак на клиентов. Однако мошенники активно ищут новые каналы и мигрируют в популярные мессенджеры, пользуясь доступностью оформления аккаунтов, низкой стоимостью звонков через интернет и возможностями скачать в свой профиль логотип или название известной компании. Наша стратегическая задача – обеспечить максимальную финансовую безопасность клиентов. Поэтому в ближайшее время мы реализуем новые меры защиты пользователей и в первом полугодии начнем тестировать определитель номера для входящих звонков в мессенджерах», – отметил Анатолий Печатников.

Помимо борьбы с телефонным мошенничеством топ-менеджер также призвал усилить меры воздействия на дропперов. По его словам, сейчас дропы могут безнаказанно и за вознаграждение давать доступ к картам и личным кабинетам пользователей. И для дополнительной защиты клиентов необходимо привлекать их к ответственности за противоправные действия, в том числе блокируя вывод средств дропперов.