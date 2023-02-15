Крупный бизнес высоко оценивает потенциал Новосибирской области

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В ходе рабочей поездки на «ПФК Обновление» Губернатор Андрей Травников обсудил вопросы инвестиционного развития и кадрового обеспечения фармацевтической отрасли региона.

Глава региона подчеркнул, что за эти два года предприятие сделало большой рывок — по количеству реализованных инвестпроектов, по накопленным компетенциям, по сформированному коллективу, штату специалистов и по масштабам производства. Это большой шаг для «ПФК Обновление» и всей фармотрасли Новосибирской области.

Генеральный директор АО «ПФК Обновление» Владлен Калустов высоко оценил взаимодействие с Правительством Новосибирской области по решению актуальных вопросов и кадровый потенциал региона.

«Мы на уровне области очень многие вопросы для себя решаем. У нас все происходит очень оперативно, и ответная реакция на наши обращения всегда быстрая. Поэтому, строить здесь несложно. Сегодня, на встрече с Губернатором я сказал, что мы ни в какие регионы уходить не будем, несмотря на то, что сейчас это популярно, менять прописку, по крайней мере, диверсифицировать бизнес, открывая производственные мощности где-то еще. Мы никуда не пойдем, будем здесь строиться. Нам здесь хорошо, комфортно», — отметил он.

Владлен Калустов считает, что Новосибирск — это потрясающая кадровая площадка: «У нас много замечательных вузов, которые действительно ведут качественное, ежедневное сотрудничество с нами, мы со всеми работаем». Средний возраст на предприятии — 30 лет. Эти люди работают на предприятии уже около пяти-десяти лет и уже стали профессионалами своего дела.

Сегодня Губернатор во время выездного совещания на площадке АО «ПФК Обновление» обсудил с руководством компании вопросы дальнейшего развития производства, ознакомился с возможностями нового производственного цеха, который будет запущен во втором квартале 2023 года.