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Крупный бизнес высоко оценивает потенциал Новосибирской области

Фото Крупный бизнес высоко оценивает потенциал Новосибирской области
Фото Крупный бизнес высоко оценивает потенциал Новосибирской области

Фото: nso.ru

В ходе рабочей поездки на «ПФК Обновление» Губернатор Андрей Травников обсудил вопросы инвестиционного развития и кадрового обеспечения фармацевтической отрасли региона.

Глава региона подчеркнул, что за эти два года предприятие сделало большой рывок — по количеству реализованных инвестпроектов, по накопленным компетенциям, по сформированному коллективу, штату специалистов и по масштабам производства. Это большой шаг для «ПФК Обновление» и всей фармотрасли Новосибирской области.

Фото Крупный бизнес высоко оценивает потенциал Новосибирской области 2

Генеральный директор АО «ПФК Обновление» Владлен Калустов высоко оценил взаимодействие с Правительством Новосибирской области по решению актуальных вопросов и кадровый потенциал региона.

Фото Крупный бизнес высоко оценивает потенциал Новосибирской области 3

«Мы на уровне области очень многие вопросы для себя решаем. У нас все происходит очень оперативно, и ответная реакция на наши обращения всегда быстрая. Поэтому, строить здесь несложно. Сегодня, на встрече с Губернатором я сказал, что мы ни в какие регионы уходить не будем, несмотря на то, что сейчас это популярно, менять прописку, по крайней мере, диверсифицировать бизнес, открывая производственные мощности где-то еще. Мы никуда не пойдем, будем здесь строиться. Нам здесь хорошо, комфортно», — отметил он.

Фото Крупный бизнес высоко оценивает потенциал Новосибирской области 4

Владлен Калустов считает, что Новосибирск — это потрясающая кадровая площадка: «У нас много замечательных вузов, которые действительно ведут качественное, ежедневное сотрудничество с нами, мы со всеми работаем». Средний возраст на предприятии — 30 лет. Эти люди работают на предприятии уже около пяти-десяти лет и уже стали профессионалами своего дела.

Фото Крупный бизнес высоко оценивает потенциал Новосибирской области 5

Сегодня Губернатор во время выездного совещания на площадке АО «ПФК Обновление» обсудил с руководством компании вопросы дальнейшего развития производства, ознакомился с возможностями нового производственного цеха, который будет запущен во втором квартале 2023 года.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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