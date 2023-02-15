Мэр Новосибирска поручил подготовить встречу космонавта Анны Кикиной с молодежью

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Мэр Локоть поручил организовать встречу космонавта Анны Кикиной с детьми в Новосибирске.

Мэр Новосибирска Локоть поручил департаменту образования и комитету по делам молодежи готовить встречу космонавта Анны Кикиной с молодежью и детьми. Об этом он заявил на заседании Совета депутатов 15 февраля.

На заседании Совета депутатов Локоть рассказал, что выпускники новосибирских школ достигают и космических высот. В пример он привел космонавта Анну Кикиной, которая сейчас работает на МКС.

"Недалек тот день, когда успешно закончится программа [космическая] — прим.ред., и безусловно, после полета, она посетит город Новосибирск", — отметил мэр.

"Надо составить программу, потому что все пожелают встретиться с ней. Особенно, чтобы эти встречи состоялись с детишками", — сказал он.

Как ранее писал Сиб.фм, космонавт из Новосибирска Анна Кикина призвала девушек идти в профессию.