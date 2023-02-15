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общество

Рассрочка станет новым трендом на рынке кредитных карт

Фото Рассрочка станет новым трендом на рынке кредитных карт
Фото Рассрочка станет новым трендом на рынке кредитных карт

Фото: pixabay.com

В 2022 году основную динамику рынка потребительского кредитования обеспечил сегмент кредитных карт. В 2023 году темп использования кредиток сохранится, и одним из трендов станет услуга рассрочки, потенциал которой только начал раскрываться. Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Рост ежегодного объема рассрочки в мире превышает 40%. В России этот сегмент развит мало, за счет эффекта низкой базы его динамика в 2023 году будет на порядок выше.

По слова Анатолия Печатникова, в январе банк запустил рассрочку для покупок по кредитной карте. Ценность сервиса на рынке в том, что ее можно подключить для уже совершенных покупок, проведенных по кредитной карте за последние 30 дней, а также оформить сразу на несколько покупок. В этом году линейка кредитных продуктов для массового сегмента расширится – помимо рассрочки, банк намерен предлагать кредиты с небольшими чеками. А в конце года планирует запустить BNPL-сервисы (покупай сейчас, плати потом), которые позволят осуществить покупку на короткий срок без процентов и переплат непосредственно в маркетплейсах, магазинах электроники, товаров для дома, а также одежды и обуви.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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