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РЖД выделили Новосибирску деньги на подготовку проекта городской электрички

Фото РЖД выделили Новосибирску деньги на подготовку проекта городской электрички
Фото РЖД выделили Новосибирску деньги на подготовку проекта городской электрички

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске городская электричка должна соединить главный железнодорожный вокзал и аэропорт "Толмачево".

Компания «Российские железные дороги» вложила средства в разработку проекта городской электрички в Новосибирске. Если проектные институты подтвердят целесообразность создания такого железнодорожного маршрута с точки зрения логистики, в городе действительно может появиться электропоезд, который будет курсировать по маршруту от центрального вокзала "Новосибирск -Главный" до аэропорта «Толмачево». Об этом пишет издание "РБК Новосибирск".

Фото РЖД выделили Новосибирску деньги на подготовку проекта городской электрички 2

По словам главы региона Андрея Травникова, для воплощения этого проекта в жизнь нужно также решить вопрос строительства второго пути железнодорожного моста. Его можно установить на опорах в русле Оби рядом с действующим железнодорожным мостом.

Напомним, о работе над запуском городской электрички в Новосибирске губернатор заявил в начале февраля текущего года, подчеркнув, что «РЖД» уже приняли решение о реализации этого проекта.

Ранее сообщалось, что предварительная стоимость проекта составляет около 600 млн. рублей, а воплотить его в жизнь предполагалось к 2025 год. А в 2024 году в Новосибирске собирались начать строительство «Городской железной дороги».

 

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вокзал "Новосибирск-Главный"
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железная дорога
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