Совет депутатов Новосибирска обсудил отмену прямых выборов мэра

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Совет депутатов Новосибирска заслушал информацию о проекте областного закона, вносящего изменения в порядок избрания глав муниципалитетов.

Во время 23-й сессии новосибирского горсовета новосибирские парламентарии по предложению председателя Дмитрия Асанцева обсудили законодательную инициативу, меняющую порядок избрания глав Новосибирска и наукограда Кольцово. Для представления информации об этом важном для областного центра законопроекте, на сессию городского Совета был приглашен председатель комитета Заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев.

Он напомнил, что ранее в региональное Заксобрание поступило обращение областной Общественной палаты о законодательной инициативе по смене модели выборов мэров. Аналогичное мнение было озвучено Экспертным советом муниципальных образований Новосибирской области.

«По результатам обсуждения группа депутатов Заксобрания выступила субъектом законодательной инициативы и подготовила законопроект о внесении изменений в региональный закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области». Он размещён в открытом доступе на сайте Заксобрания», — уточнил Игорь Умербаев.

Накануне комитет Заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению принял решение поддержать этот документ и вынести его на рассмотрение ближайшей сессии, которая состоится 20 февраля.

Законопроект предлагает избирать руководителей Новосибирска и наукограда Кольцово не по модели прямых выборов, которая действует сегодня, а по двухступенчатой модели – представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Действие закона, в случае его принятия, начнется только после окончания срока полномочий уже избранных по прежней модели глав.

Депутаты Горсовета во время дискуссии обсудили ее плюсы и минусы предлагаемой конкурсной модели. В частности, депутат Игорь Украинцев отметил, что всегда был сторонником прямых выборов — причем не только мэров. Но сегодня, по его мнению, сложилась такая ситуация, когда все должно приводиться в соответствие с действующими реалиями.

«От того выборный глава или не выборный не зависит качество управления. Простой пример: самым лучшим мэром за всю историю Новосибирска является Иван Павлович Севастьянов. С этим согласятся и всенародно выбранные мэры. Потому как именно при нём город получил колоссальный толчок к развитию: и метро, и Димитровский мост, и расселение ветхого аварийного жилья, миллионы квадратных метров. Перечислять можно бесконечно. А он был назначен и утвержден городским советом. Давайте смотреть правде в глаза: всё зависит от человека и от того, насколько он любит Новосибирск», — заявил Украинцев.

Итог дискуссии подвёл Дмитрий Асанцев, напомнив, что в федеральном законодательстве прописаны три модели избрания глав муниципальных образований. И если Заксобрание примет решение о смене модели, оно примет его в рамках федерального законодательства, не ущемляя чьих-то законных прав.

При этом самым большой плюс и главный аргумент в пользу изменения системы выборов мэра – профессиональная конкурсная комиссия, уверен Дмитрий Асанцев.

«Кандидат проходит экзамен на профпригодность. Это серьёзный экзамен с тестами: на знание нормативных документов, процессов, происходящих в городе, возможность управления. Если комиссия признает кандидатов профпригодными, они направляются в городской Совет, где защищают программу развития и управления городом — как профессионалы. Это значительно снижает риски попадания во власть людей, которые идут на выборы с популистскими заявлениями. Это тоже определенный фильтр», — подчеркнул спикер горсовета.

Конкурсная модель, добавил Дмитрий Асанцев, уже работает в огромном количестве российских городов: Сочи, Казань, Тюмень, Екатеринбург, из ближайших соседей Новосибирска – Ханты-Мансийск, Новокузнецк.

«Если вы посмотрите рейтинги – увидите: такие города входят в десятку лучших городов страны по итогам 2022 года. И не только. И во всех этих городах мэры избраны через городской совет, а перед этим они прошли профессиональную оценку конкурсной комиссии. И они справляются с этой работой. Эта модель не лишена положительных моментов. Не нужно говорить: то, что было до этого – хорошо, а то, что предложено – ужасно. Давайте поживем и увидим», — обратился к коллегам председатель Совета депутатов Новосибирска.