Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

политика общество

Совет депутатов Новосибирска обсудил отмену прямых выборов мэра

Фото Совет депутатов Новосибирска обсудил отмену прямых выборов мэра
Фото Совет депутатов Новосибирска обсудил отмену прямых выборов мэра

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Совет депутатов Новосибирска заслушал информацию о проекте областного закона, вносящего изменения в порядок избрания глав муниципалитетов.

Во время 23-й сессии новосибирского горсовета новосибирские парламентарии по предложению председателя Дмитрия Асанцева обсудили законодательную инициативу, меняющую порядок избрания глав Новосибирска и наукограда Кольцово. Для представления информации об этом важном для областного центра законопроекте, на сессию городского Совета был приглашен председатель комитета Заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев.

Он напомнил, что ранее в региональное Заксобрание поступило обращение областной Общественной палаты о законодательной инициативе по смене модели выборов мэров. Аналогичное мнение было озвучено Экспертным советом муниципальных образований Новосибирской области.

«По результатам обсуждения группа депутатов Заксобрания выступила субъектом законодательной инициативы и подготовила законопроект о внесении изменений в региональный закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области». Он размещён в открытом доступе на сайте Заксобрания», — уточнил Игорь Умербаев.

Накануне комитет Заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению принял решение поддержать этот документ и вынести его на рассмотрение ближайшей сессии, которая состоится 20 февраля.

Законопроект предлагает избирать руководителей Новосибирска и наукограда Кольцово не по модели прямых выборов, которая действует сегодня, а по двухступенчатой модели – представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Действие закона, в случае его принятия, начнется только после окончания срока полномочий уже избранных по прежней модели глав.

Депутаты Горсовета во время дискуссии обсудили ее плюсы и минусы предлагаемой конкурсной модели. В частности, депутат Игорь Украинцев отметил, что всегда был сторонником прямых выборов — причем не только мэров. Но сегодня, по его мнению, сложилась такая ситуация, когда все должно приводиться в соответствие с действующими реалиями.

«От того выборный глава или не выборный не зависит качество управления. Простой пример: самым лучшим мэром за всю историю Новосибирска является Иван Павлович Севастьянов. С этим согласятся и всенародно выбранные мэры. Потому как именно при нём город получил колоссальный толчок к развитию: и метро, и Димитровский мост, и расселение ветхого аварийного жилья, миллионы квадратных метров. Перечислять можно бесконечно. А он был назначен и утвержден городским советом. Давайте смотреть правде в глаза: всё зависит от человека и от того, насколько он любит Новосибирск», — заявил Украинцев.

Итог дискуссии подвёл Дмитрий Асанцев, напомнив, что в федеральном законодательстве прописаны три модели избрания глав муниципальных образований. И если Заксобрание примет решение о смене модели, оно примет его в рамках федерального законодательства, не ущемляя чьих-то законных прав.

При этом самым большой плюс и главный аргумент в пользу изменения системы выборов мэра – профессиональная конкурсная комиссия, уверен Дмитрий Асанцев.

«Кандидат проходит экзамен на профпригодность. Это серьёзный экзамен с тестами: на знание нормативных документов, процессов, происходящих в городе, возможность управления. Если комиссия признает кандидатов профпригодными, они направляются в городской Совет, где защищают программу развития и управления городом — как профессионалы. Это значительно снижает риски попадания во власть людей, которые идут на выборы с популистскими заявлениями. Это тоже определенный фильтр», — подчеркнул спикер горсовета.

Конкурсная модель, добавил Дмитрий Асанцев, уже работает в огромном количестве российских городов: Сочи, Казань, Тюмень, Екатеринбург, из ближайших соседей Новосибирска – Ханты-Мансийск, Новокузнецк.

«Если вы посмотрите рейтинги – увидите: такие города входят в десятку лучших городов страны по итогам 2022 года. И не только. И во всех этих городах мэры избраны через городской совет, а перед этим они прошли профессиональную оценку конкурсной комиссии. И они справляются с этой работой. Эта модель не лишена положительных моментов. Не нужно говорить: то, что было до этого – хорошо, а то, что предложено – ужасно. Давайте поживем и увидим», — обратился к коллегам председатель Совета депутатов Новосибирска.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25637
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
21825
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
13640
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
9150
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО
8334
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8294
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8232
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе