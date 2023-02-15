Спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив рассказал о награждении земляка

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив сообщил о награждении медалью Министерства обороны Российской Федерации «За воинскую доблесть» уроженца Черепановского района Константина Галинского.

Константин Галинский родом из села Медведское Черепановского района, выпускник сельской школы. В 2021 году он в двадцать семь лет стал директором Заковряжинской школы в Сузунском районе. Тогда же, в 2021 году, Константин возглавил штаб «Молодой Гвардии» местного отделения партии «Единая Россия» в Сузуне. В сентябре прошлого года Константин Галинский отправился в зону специальной военной операции. И вот недавно в районе получили известие о награждении земляка высокой наградой.

«Таких парней бы побольше, можно горы свернуть, – говорит о Константине Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. – Теплого места не искал. Поехал работать в село. Сказали «надо» – стал директором школы. А это, знаете ли, совсем не просто. Брал на себя самое важное. Является членом Молодежного парламента области от Сузунского района. Летом прошлого года ездил с гуманитарной миссией на Донбасс. А в сентябре стал в ряды вооруженных сил. Горжусь таким парнем! Настоящий защитник Отечества! Будем за него и за всех наших, что называется держать кулаки. Чтоб вернулись живыми и здоровыми. С победой!».