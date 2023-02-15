Телеведущий Владимир Соловьев восхитился отрядом «Ермак» из Новосибирска в зоне СВО

Фото: спецназ "Ермак"

Телеведущий Владимир Соловьев удивился профессионализму новосибирского спецназа на спецоперации.

Телеведущий программы «Вечер с Соловьевым» побывал в зоне СВО и встретился с новосибирским отрядом «Ермак». Ему показали, как работают сибиряки во время зачистки помещений после ухода спецслужб Украины.

В одном из зданий сибиряки нашли СВУ и боеприпасы для гранатометов. Кадры работы росгвардейцев показали в вечернем эфире телеканала Россия-1.

По словам Соловьева, они проверяли помещения, где украинские военнослужащие оставили много разной документации.

"Надо было все осмотреть и убедиться, что это не будет представлять угрозы для местных жителей», – прокомментировал он видео, снятое на Донбассе.

Журналист рассказал, что одна из задач отряда «Ермак» — работа с населением на территориях Донбасса. Их проверяют на связи с СБУ.

По его словам, одного информатора удалось найти, благодаря грамотной работе новосибирцев.

«Специалисты-контрразведчики очень внимательно поработали с телефоном подозрительного гражданина и дальше начали настолько четко и ясно задавать вопросы, что агент сломался. Без всякого применения физических мер воздействия, именно психологической обработкой и четким знанием был получен источник очень важной информации», – отметил Соловьев.

Помимо этого, спецназовцы выполняют и боевые задачи. Телеведущему показали, как работает минометный расчет.

«Росгвардейцы блестяще осваивают всю технику, которую добывают, в том числе и в бою. То, что задачи Росгвардии пришлось корректировать – это особенность сегодняшнего дня. Хотелось бы отметить, что они блестяще работают во взаимодействии с Вооруженными Силами. Здесь вообще никаких вопросов нет», — поделился он.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области мобилизованные граждане получат единовременную выплату по 100 тысяч рублей.