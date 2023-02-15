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Торговая сеть «Пятёрочка» возвращает легендарный слоган

Фото Торговая сеть «Пятёрочка» возвращает легендарный слоган
Фото Торговая сеть «Пятёрочка» возвращает легендарный слоган

Фото: ТС Пятёрочка

15 февраля торговой сети «Пятёрочка» исполнилось 24 года. В честь этого события компания обновляет позиционирование своего бренда и возвращает слоган «Пятёрочка выручает!», под которым работала с 2015 по 2021 год.

По словам представителей сети, прежний слоган максимально точно учитывает контекст времени и отражает ключевые ценности бренда: низкие цены, удобство, широта ассортимента и атмосфера для гостей.

Кроме того, в 2022 году сеть магазинов изменила цены и скорректировала фокус ценностного предложения (CVP) на ценовом преимуществе, чтобы лучше отвечать тренду на экономию.

«Сложная рыночная ситуация, снижение индекса потребительской уверенности и рост уровня стресса у россиян, которые продолжают активно экономить, — все эти факторы обусловили обновление нашего CVP. Покупатели активно ищут самые разные способы экономить — ждут скидки, переключаются на более дешевые товарные позиции, пробуют товары собственных торговых марок. Помимо цены, важными критериями также являются удобство, комфорт и ассортимент магазина. Мы сегодня предлагаем покупателям низкие цены, не снижая при этом высокое качество продуктов и сервиса. И этот смысл как нельзя лучше и точнее доносит наш предыдущий слоган, который гости все еще отлично помнят. Уверен, что это позиционирование поможет нам улучшить ценовое восприятие и увеличить трафик», — комментирует директор по стратегическому маркетингу торговой сети Михаил Ярцев.

Слоган говорит и о деятельном участии торговой сети в социальных проектах. Например, «Корзина доброты» — помощь людям, попавшим в трудные жизненные ситуации и приютам для бездомных животных, «Островок безопасности» — помощь потерявшимся детям и пожилым людям, экологические инициативы и другие проекты.

«Наша сеть не раз выручала гостей в самых сложных и важных жизненных ситуациях — в кризис, в пандемию. Мы стали любимым брендом россиян и каждый день стараемся поддерживать и укреплять это высокое доверие. Мы хотим сделать нашу торговую сеть ещё лучше, сильнее, любимее, оставаясь магазином первого выбора. Наш слоган, исполненный задорным детским голосом, знаком практически каждому, но, уверена, что в нынешних реалиях он зазвучит по-новому — как никогда актуально», — подчеркивает Оксана Трофимова, директор департамента маркетинговых коммуникаций торговой сети.

Слоган интегрируют во все рекламные и маркетинговые активности бренда на ТВ и в OLV, Digital и т.д. А использоваться будет прежний узнаваемый джингл, где детский голос поёт «Пятёрочка Выручает!».

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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