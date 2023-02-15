У отца хоккеиста Александра Овечкина обнаружили опасную опухоль

Фото: vk.com/alex__ovechkin
Отца известного хоккеиста НХЛ Александра Овечкина госпитализировали в больницу. Врачи обнаружили у мужчины злокачественное образование.
71-летнего отца известного российского нападающего и капитана команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина госпитализировали в больницу. Медики во время обследования обнаружили у мужчины злокачественное образование, пишет ФАН.
В начале января отца хоккеиста госпитализировали с обострением хронического заболевания сердца. В больнице ему провели полное обследование, по результатам которого врачи нашли у него опасную опухоль. Сейчас отца Овечкина перевели в профильную больницу.
Напомним, легендарный гол Овечкина признан лучшим в НХЛ в XXI веке.
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