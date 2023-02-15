Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

У отца хоккеиста Александра Овечкина обнаружили опасную опухоль

Фото У отца хоккеиста Александра Овечкина обнаружили опасную опухоль
Фото У отца хоккеиста Александра Овечкина обнаружили опасную опухоль

Фото: vk.com/alex__ovechkin

Отца известного хоккеиста НХЛ Александра Овечкина госпитализировали в больницу. Врачи обнаружили у мужчины злокачественное образование.

71-летнего отца известного российского нападающего и капитана команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина госпитализировали в больницу. Медики во время обследования обнаружили у мужчины злокачественное образование, пишет ФАН.

В начале января отца хоккеиста госпитализировали с обострением хронического заболевания сердца. В больнице ему провели полное обследование, по результатам которого врачи нашли у него опасную опухоль. Сейчас отца Овечкина перевели в профильную больницу.

Напомним, легендарный гол Овечкина признан лучшим в НХЛ в XXI веке.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

хоккей
опухоль
Заболевание
отец
овечкин
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25637
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
21825
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
13640
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
9150
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО
8334
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8294
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8232
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе