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Участника СВО из Новосибирской области наградили медалью «За воинскую доблесть»

Фото Участника СВО из Новосибирской области наградили медалью «За воинскую доблесть»
Фото Участника СВО из Новосибирской области наградили медалью «За воинскую доблесть»

Фото: Законодательное Собрание НСО

Константина Галинского из Новосибирской области наградили высокой наградой за участие на спецоперации.

Константина Галинского из Черепановского района Министерство обороны РФ наградило медалью «За воинскую доблесть». Об этом сообщил Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Константин Галинский родом из села Медведское. В 27 лет, в 2021 году, он стал директором Заковряжинской школы в Сузунском районе. Летом 2022 года стал ездить в зону СВО с гуманитарной миссией, а в сентябре уже отправился туда военнослужащим, где и получил высокую награду при исполнении воинского долга.

«Таких парней бы побольше, можно горы свернуть. Горжусь таким парнем! Будем за него и за всех наших, что называется держать кулаки. Чтоб вернулись живыми и здоровыми. С победой!», — рассказал о Константине Андрей Шимкив.

Как ранее писал Сиб.фм, Шойгу вручил золотые звезды Героя России новосибирским участникам спецоперации на Украине.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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