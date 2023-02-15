В Новосибирске заметили троллейбус с фанерой вместо стекла

Фото: паблик в "ВК" "ЧП-Новосибирск"
Жители Новосибирска заметили троллейбус с фанерой вместо стекла.
Новосибирцы сфотографировали 4 троллейбус с фанерой вместо стекла.
«Новосибирские троллейбусы используют экологичные комплектующие», — иронично сообщил автор фото в паблике "ЧП-Новосибирск".
Напомним, что власти Новосибирска сообщили, что купят в лизинг 120 новых троллейбусов.
«Мы пришли к выводу, что надо резко обновлять троллейбусный парк точно так же, как мы обновили автобусный парк. Поэтому принято было решение включиться в лизинг и выкупить 120 троллейбусов с автономным ходом. Это мы планируем начать со следующего года», — заявил Анатолий Локоть.
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