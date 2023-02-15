В Новосибирске мужчина вырвал телефон из рук 70-летней пенсионерки

Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске задержали мужчины, который вырвал у бабушки пакет с телефоном и деньгами.

В четверг, 26 января, в полицию поступило заявление от 70-летней местной жительницы. Она пояснила, что у дома по улице Немировича-Данченко неизвестный вырвал у нее из рук пакет с телефоном, денежными средствами и документами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, сумма ущерба составила около 7000 тысяч рублей. С места преступления мужчина скрылся. В ходе розыскных мероприятий, подозреваемого удалось задержать.

Им оказался неоднократно судимый 34-летний житель Кировского района Новосибирска.

Он рассказал, что телефон сдал в ломбард, а пакет с документами выбросил.

На него возбудили уголовное дело по стать "Грабеж". Сейчас он под подпиской о невыезде.

"В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории г. Новосибирска. Фигурант имеет особые приметы в виде татуировок на кистях рук", — отметили правоохранители.





Если вы пострадали от этого человека, то свяжитесь с полицией по телефону: 8 (383) 232-16-02.

Как ранее писал Сиб.фм, 11 ноября в Новосибирске неизвестный мужчина напал на пенсионерку и отобрал у неё сумку – ограбление попало на запись камеры.