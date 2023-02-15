В Новосибирске жители улицы Лазурной пожаловались на слив нечистот в озеро

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

Новосибирцы пожаловались на слив нечистот на улице Лазурной.

Жители улицы Лазурной жалуются на жуткий запах на районе. Они сообщили в паблике "ВК" "АСТ-54", что кто-то сливает в озеро нечистоты вечерами и ночами.

По словам местных, из-за этого стоит туман с характерным запахом.

"Пар стоит такой, что в 10 метрах ничего не видно, машины едут на аварийках. Как с этим бороться?", — сетует местный житель.

Также они добавили, что неизвестно кто загрязняет озеро, но предположили, что это могут быть предприятия или ассенизаторы.

Как ранее писал Сиб.фм, названы источники загрязнения реки Нарниста в Новосибирске.