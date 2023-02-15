Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске жители улицы Лазурной пожаловались на слив нечистот в озеро

Фото В Новосибирске жители улицы Лазурной пожаловались на слив нечистот в озеро
Фото В Новосибирске жители улицы Лазурной пожаловались на слив нечистот в озеро

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

Новосибирцы пожаловались на слив нечистот на улице Лазурной.

Жители улицы Лазурной жалуются на жуткий запах на районе. Они сообщили в паблике "ВК" "АСТ-54", что кто-то сливает в озеро нечистоты вечерами и ночами.

По словам местных, из-за этого стоит туман с характерным запахом.

"Пар стоит такой, что в 10 метрах ничего не видно, машины едут на аварийках. Как с этим бороться?", — сетует местный житель.

Также они добавили, что неизвестно кто загрязняет озеро, но предположили, что это могут быть предприятия или ассенизаторы.

Как ранее писал Сиб.фм, названы источники загрязнения реки Нарниста в Новосибирске.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25409
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
21601
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
13505
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
8930
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО
8239
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8204
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8136
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе