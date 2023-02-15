В Новосибирске в аварии с двумя фурами пострадал человек

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

Один человек пострадал при столкновении двух фур на Ордынском шоссе Новосибирска.

На Ордынское шоссе возле ТЦ «Мегаполис» столкнулись две фуры Scania. Об этом сообщили в паблике "ВК" "АСТ-54".

Очевидцы аварии рассказали, что одному из водителей понадобилась медицинская помощь. На видео видно, что спасатели его несут к машине скорой помощи на носилках. Мужчина находится в сознании.

Про второго участника ДТП, на данный момент, информации нет

На месте работают спасатели и правоохранительные органы.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске на улице Ватутина напротив ТЦ «Мега» грузовик перевернулся на правый бок.