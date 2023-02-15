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Власти Новосибирска увеличат объем поддержки семей военнослужащих до 50 млн рублей

Фото Власти Новосибирска увеличат объем поддержки семей военнослужащих до 50 млн рублей
Фото Власти Новосибирска увеличат объем поддержки семей военнослужащих до 50 млн рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Власти Новосибирска в 2023 году направят семьям военнослужащих 50 млн рублей.

Власти Новосибирска направят на социальную помощь военнослужащим и их семьям 50 млн рублей в 2023 году. В прошлом году поддержку получили почти 1400 тысяч семей на сумму 37 млн рублей. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на сессии Совета депутатов 15 февраля.

"За короткий период более 1 300 семей получили социальную помощь. Из бюджета города на эти цели было выделено 27 млн рублей. В бюджете 2023 года мы запланировали уже 50 млн рублей на эти задачи", — рассказал Анатолий Локоть.

Он добавил, что при необходимости сумма может быть увеличена.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирским военным, участвующим в спецоперации на Украине, и их семьям окажут социальную поддержку.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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