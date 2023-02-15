Власти Новосибирска увеличат объем поддержки семей военнослужащих до 50 млн рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Власти Новосибирска в 2023 году направят семьям военнослужащих 50 млн рублей.

Власти Новосибирска направят на социальную помощь военнослужащим и их семьям 50 млн рублей в 2023 году. В прошлом году поддержку получили почти 1400 тысяч семей на сумму 37 млн рублей. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на сессии Совета депутатов 15 февраля.

"За короткий период более 1 300 семей получили социальную помощь. Из бюджета города на эти цели было выделено 27 млн рублей. В бюджете 2023 года мы запланировали уже 50 млн рублей на эти задачи", — рассказал Анатолий Локоть.

Он добавил, что при необходимости сумма может быть увеличена.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирским военным, участвующим в спецоперации на Украине, и их семьям окажут социальную поддержку.