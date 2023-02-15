Завалит снегом: появился прогноз погоды на 23 февраля и 8 Марта в Новосибирске

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Снежный мужской праздник и прохладно-пасмурный женский предсказали новосибирские синоптики.

Если верить прогнозу Западно-Сибирского УГМС, средняя месячная температура воздуха в феврале составит -13..-15 градусов, что около и выше нормы на 1 градус.

Морозный и пасмурный праздник

На протяжении всего праздничного дня 23 февраля 2023 года погода в Новосибирске будет пасмурной. Рассвет будет морозным, в пригороде воздух остынет до минус 25 градусов по Цельсию, уверяют эксперты погодного сервиса «Синоптик.ру».

В первой половине в городе дня потеплеет до минус 15 градусов и начнется мелкий снег, который закончится только ближе к вечеру. Снежные осадки будут сопровождаться ветром юго-западного направления 4–9 м/с, местами ожидаются порывы до 14 м/с

Снежный, но тёплый праздник

Более благосклонный прогноз разместил на своих ресурсах популярный метеосервис «Яндекс-погода». По расчётам его экспертов, 23-е февраля 2023 года станет тёплым днём, но с осадками в виде снега.

Воздух прогреется до минус семи рекордных для последнего месяца зимы градусов. Ветер будет слабым и едва ощутимым – всего 3 м/с. Вероятность осадков тоже невысокая — 20 %.

Женский день под звон капели

По поводу погоды в женский день 8 марта мнения синоптиков также расходятся, как и в случае с 23 февраля. Одни утверждают, что день будет холодным, другие предрекают первую весеннюю звонкую капель.

Так, эксперты погодного сервиса «Ну и погода!» заверяют, что праздничная среда 8-ое марта будет достаточно тёплой и комфортной. Перепадов ночных и дневных температур не предвидится. Днём воздух равномерно прогреется до минус одного градуса по Цельсию, слегка остыв к ночи всего на одно деление термометра.

Женский день будет сопровождаться легким ветром западного направления, переходящим в юго-западное. Скорость ветра тоже не вызывает опасений – 4-5 м/с. Правда, солнышка в этот праздничный день практически не увидим. Зато мокрый снег и интенсивная капель с крыш нам обеспечена.

Суровое 8-ое Марта

По расчётам «Яндекс-погоды» праздничный денёк нашим любимым дамам предстоит достаточно прохладный – до минус 12 градусов к обеду и минус 15-ти ниже ноля к ночи.

Совсем не весенний морозец придёт поздравить красавиц не один. Он приведёт с собой осадки в виде снега и западный ветер до 7 м/с.