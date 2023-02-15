В центре Новосибирска установили трехметровый леденец

Фото: «Суббота!»

В Новосибирске появился огромных размеров леденец.

В Новосибирске на площади перед КК им. В.В. Маяковского установили ледяную скульптуру в виде огромного леденца. Появление конструкции приурочили к запуску нового шоу «Здравствуй, сладкий» на телеканале «Суббота!» 18 февраля. Новосибирцы попробовали на вкус леденец высотой в три метра.

В шоу певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова будут пробовать десерты участников. Последние в свою очередь будут соревноваться за заказ от звездного гостя. Клава Кока призналась, что любит сладкое, несмотря на стройную фигуру.

«Самое главное — нравиться самой себе и чувствовать себя комфортно. Я слежу за фигурой, питанием, но если знать меру и в целом вести правильный и активный образ жизни — десерты не причинят вреда, а, наоборот, сделают тебя чуточку счастливей!», — рассказала она.

Вторая ведущая — шеф-кондитер Нина Тарасова — работает в сфере уже больше 15 лет.

«Опыт съемок у меня уже был: я участвовала как соведущая Рената Агзамова в шоу «Кондитер». Но в нашем шоу я все равно волновалась первое время, потому что не знала, сработаемся ли мы с Клавой. Хотелось, чтобы химия сработала, но после пяти минут общения с ней я поняла, что все будет здорово. Мы с ней похожи не только внешне, но и судьбами. Мне кажется, у нас получилось супершоу», — объяснила Тарасова.

Напомним, в январе в Центральном парке Новосибирска слепили 20 снежных скульптур.