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20-летнего жителя Новосибирска осудили за смертельное избиение мужчины

Фото 20-летнего жителя Новосибирска осудили за смертельное избиение мужчины
Фото 20-летнего жителя Новосибирска осудили за смертельное избиение мужчины

Фото Сиб.фм

В Новосибирске суд вынес приговор по делу о жестокой расправе над мужчиной в мае 2022 года.

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор 20-летнему местному жителю, который обвинялся в смерти мужчины на проспекте Димитрова. Преступление было совершено с особой жестокостью в мае 2022 года.

По данным регионального Следкома, ночью между двумя мужчинами произошел словесный конфликт после распития спиртного. Осужденный ударил оппонента кулаком по голове, отчего тут упал на асфальт.

"Осужденный стал наносить множественные удары руками и ногами в жизненно-важные органы потерпевшего, после этого скрылся с места преступления", — уточнили в пресс-службе СКР.

Пострадавшего обнаружила проходившая мимо женщина. Она вызвала скорую, однако избитый новосибирец умер в стационаре.

За смертельное убийство 20-летний подсудимый получил 8 лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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