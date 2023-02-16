Актриса фильма «Ирония судьбы» Брыльска уничижительно высказалась о Новосибирске

Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Польская актриса Барбара Брыльска заявила, что в Новосибирске невозможно жить.
Польская актриса Барбара Брыльская, которая сыграла Надю в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», презрительно высказалась о жизни в России.
По словам актрисы, в России жить достойной можно только в Москве и Петербурге , а в других городах процветает нищета и разруха.
«Остальной народ посмотрите, как живет... Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить», — поделилась польская актриса.
Ранее актриса заступилась за коллегу Лию Ахеджакову, уволенную из театра «Современник». Брыльска посоветовала ей покинуть Россию, так как здесь её не оставят в покое.
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