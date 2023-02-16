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Банк провёл лекции в сибирских вузах

Фото Банк провёл лекции в сибирских вузах
Фото Банк провёл лекции в сибирских вузах

Фото: Сбербанк

В вузах Новосибирска, Омска, Барнаула, Кемерова и Красноярска прошли лекции для студентов – спикерами на них выступили руководители региональных отделений Сибирского Сбербанка.

Так, управляющий Новосибирским отделением Николай Шилов выступил перед студентами НГТУ – он рассказал об эмоциональном интеллекте. Речь шла о развитии эмпатии и осознанности, нейрофизиологических практиках и влиянии эмоций на профессиональную деятельность. Аналогичные вопросы прозвучали и в аудитории ОмГТУ, где перед студентами выступила заместитель управляющего Омским отделением банка Ирина Амелина.

Еще одной темой лекции стало развитие цифрового мира – обсуждались искусственный интеллект, возможности нейросетей и профессии будущего. Об этом управляющий Алтайским отделением Иван Шешиков рассказал студентам АлтГУ, заместитель управляющего Красноярским отделением Светлана Туровец – студентам СФУ, а управляющий Кемеровским отделением Андрей Беднарский – студентам КемГУ.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка:

«Наш банк традиционно с особенным вниманием относится к образованию и всегда готов делиться с любой аудиторией своей экспертизой. В последние годы мы сделали серьезный шаг в технологическом развитии – в наши продукты активно внедряются AI-технологии. Мы уверены, что цифровое развитие и эмоциональный эффект являются важными драйверами и рады, что нам удалось рассказать о них студентам ключевых вузов Сибири».

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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