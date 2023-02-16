Что скажет Путин 21 февраля 2023 года: в Кремле раскрыли детали грядущего Послания президента

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков озвучил ключевые моменты предстоящего выступления президента перед Парламентом, акцент которого будет смещён в сторону текущей обстановки — спецоперации, экономики и социальной сферы.

От ежегодного Послания президента Федеральному собранию россияне традиционно ждут разъяснения самых острых и глобальных вопросов жизни государства, тем более в условиях нынешней, сложной геополитической обстановки. Кстати, в ушедшем 2022 году такое Послание было пропущено в силу высокой интенсивности событий (согласно Конституции РФ, президент имеет право брать паузу в таких вопросах).

Формат Послания

У Послания президента Федеральному собранию, как конституционной нормы, есть свой традиционный формат, от которого глава государства не отклоняется. Темами рутинной повестки выступления Путина, как обычно, станут: социальная сфера, ЖКХ, строительство дорог, медицина, демография — эти темы затрагиваются в выступлениях главы государства всегда, пояснил политолог Евгений Минченко. Эксперт предположил, что в этом году и в силу текущей обстановки глава государства добавить животрепещущие темы специальной военной операции, многочисленных западных санкций и энергетике страны.

Над Посланием главы России работает аппарат Администрации президента (отвечает за общую канву текста и готовит свои предложения), кабинет министров, а также все ключевые органы исполнительной власти (подают справки с цифрами, актуальными данными и статистикой). На основе всех этих данных готовится большой текст, который в процессе работы постепенно сжимается.

Выступление президента готовится по строгому алгоритму и федеральные органы исполнительной власти итогового текста послания не видят и не знают, как именно будут использованы предоставленные ими данные.

Пока только версии

Политологи и законотворцы пока только строят версии о содержании предстоящего Послания. Основные из них сосредоточены вокруг темы спецоперации на Украине. По мнению большинства российских политтехнологов, президент объявит о широкомасштабном наступлении по всем фронтам, чтобы освободить как можно больше городов и небольших населенных пунктов. Самые смелые версии – изменение статуса спецоперации, введение военного положения в стране и объявление дальнейшей мобилизации.

Где посмотреть?

Традиционно это мероприятие будут транслировать все ведущие телеканалы и радиостанции страны. В прямом эфире послание можно будет смотреть 21 февраля по "Первому каналу" и телеканалу "Россия-1". Оно начнется в 12:00 по московскому времени.