Это будет ад: нумеролог проболтался о страшной зеркальной дате 23.02.2023

Pixabay.com

Разрушения этого дня придут изнутри, разъедая, как язва, души человеческие, предупредили нумерологи об опасности мощной зеркальной даты этого года. Кошмар подкрадётся в праздничный день 23 февраля.

Повторяющиеся числа

Даты, в которых числа повторяются нумерологи называют зеркальными. К примеру, 01.01, 02.02 или 30.03. Если не брать в расчёт год, то такие даты есть буквально в каждом месяце. Они считаются пассивными (их лучше проводить в уединении, избегая многолюдных компаний).

Максимальной или полной зеркальной датой эксперты считают ряд из восьми повторяющихся чисел. Таких дат в году крайне мало. В нынешнем – только одна – это 23.02.2023. Если поднести к зеркалу лист с написанной датой, в отражении вы увидите ту же комбинацию цифр, пояснила ведический нумеролог Юлия Соболева.

Можно и нужно в этот день

В идеале такой энергетически мощный день нужно прожить так, как хочется лично вам. Если рядом будут близкие люди, то вместе вы справитесь с «тяготами» необычного дня.

Посвятите время своей большой мечте: чётко сформулируйте её, представьте её до мелочей – в этот день ваши запросы во Вселенную будут наделены особой силой.

В четверг, 23.02.2023 можно также:

· ухаживать за собой;

· посещать врачей или делать любые процедуры, направленные на укрепление здоровья;

· мириться с теми, с кем пришлось поссориться;

· просить Вселенную исполнить заветное желание;

· проводить медитации и духовные практики;

· мечтать и строить планы.

Бумеранг запущен

Зеркальную дату 23.02.2023 можно считать спусковым днём – все ваши мысли, чаяния, слова и поступки в этот день, сплетаясь в один энергетический клубок, запускаются в тонкое пространство Вселенной. Всё бы ничего, но такой запуск работает по принципу бумеранга, утверждает ведический нумеролог Юлия Соболева. По её экспертному мнению, всё вернётся обратно, причём в утроенном виде. В этом и таится главная опасность зеркальной даты.

Негатив усилится втрое

В случае, если в этот день не контролировать свои эмоции, ссориться, ругаться, сквернословить (особо опасно, так как нецензурные слова работают как заклинание) или выяснять отношения и желать другим зла, то весь ваш негатив обернётся против вас. Этот принцип и без зеркальных дат является основополагающим во Вселенной, но 23.02.2023 он усилится втрое.

Как защититься?

Будьте готовы к тому, что люди не смогут держать в узде свои эмоции, раздражительность будет зашкаливать и вас вполне могут чем-то обидеть в этот необычный день. Постарайтесь не реагировать на подобные выпады со стороны окружающих, даже если вам покажется, что с вами поступают не справедливо. Ваша задача – не затаить обиду, потому что именно она, утроив силу, будет, как язва разъедать вашу душу изнутри и долго отравлять вашу жизнь после 23.02.2023.

Существует один простой, но эффективный способ защитить себя от обид и вторжений – всё переводить на шутку и быть на позитиве хотя бы один этот непростой день 23 февраля 2023 года. Тем более, что он будет выходным и праздничным. Сосредоточьтесь на поздравлениях своих любимых Защитников Отчества!