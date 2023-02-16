Мэр Новосибирска Локоть высказался о планах по стройке на месте «Универсама»

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

У властей Новосибирска сегодня нет договорённостей о строительстве на месте «Универсама» в центре города.

Решения о строительстве напротив кинотеатра «Победа» на месте «Универсама» не было принято, сообщил в ходе пресс-конференции в четверг, 16 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, рассмотрение возможности стройки в центре Новосибирска не ушло дальше обсуждения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за планов по возведению многоэтажных домов напротив здания кинотеатра «Победа». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 30 января. Ранее к Бастрыкину обратилась жительница Новосибирска, состоящая в инициативной группе.

Активисты собрали подписи против многоэтажной застройки на указанной территории.

В ведомстве добавили, что обращения граждан в органы местного самоуправления результата не дали. Ход проверки будет находиться на контроле Центрального аппарата СК России.

В конце марта 2022 года Сиб.фм сообщал, что на месте «Универсама» собираются построить жилой комплекс с 74-метровой башней. Такой проект рассмотрели на президиуме архитектурно-градостроительного совета мэрии.